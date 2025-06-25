Українським захисникам даватимуть кредити по-новому: що хочуть змінити 

Незабаром українським ветеранам та діючим військовослужбовцям запропонують нові умови кредитування. Над цим питанням зараз саме працюють у профільному комітеті Верховної Ради. Зокрема нардепи пропонують перекласти зобов’язання із виплати відсотків по кредитах на державу, при цьому дещо обмеживши для військових суми кредитів.

Як зміняться умови кредитування для військових?

Про можливі зміни в системі видачі кредитів військовим повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, в обговоренні нововведень взяли участь кілька профільних міністерств, а також Нацбанк та провідні банки України.

Зокрема в процесі обговорення прозвучали такі пропозиції:

банкам необхідно встановити обмеження щодо суми кредитів для військовослужбовців у розмірі середньої зарплатні за останні 3 місяці;

необхідно встановити обмеження щодо суми кредитів для військовослужбовців у розмірі середньої зарплатні за останні 3 місяці; Міноборони та Генштабу ЗСУ – скласти чіткий передік документів, необхідних військовослужбовцю для отримання кредиту;

– скласти чіткий передік документів, необхідних військовослужбовцю для отримання кредиту; Кабінету Міністрів – розробити механізм, з допомогою якого держава компенсуватиме банкам відсотки по споживчих кредитах військових.

Тобто кредити військовим надаватимуться фактично за кошти держави, але у певних обмежених сумах.

Хто не матиме права на «військовий кредит»?

У фінансовому комітеті Ради також підкреслили, що кредитні пільги для військовослужбовців та ветеранів не повинні поширюватися на працівників інших силових структур. Зокрема йдеться про працівників таких органів та структур:

Офіс Генерального прокурора;

Державне бюро розслідувань;

Національне антикорупційне бюро України;

Служба судової охорони;

Бюро економічної безпеки.

Кредити на пом’якшених умовах їм видаватимуть тільки в разі безпосередньої участі силовика у військових діях. Якщо ж працівник такої установи чи органу не відстоював свободу та незалежність України на полі бою, про так званий «військовий кредит» не може бути й мови. Адже такі умови кредитування – привілей ветеранів та військових, що, ризикуючи власним життям, захищають країну від ворога.