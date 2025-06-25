Украинским защитникам будут давать кредиты по-новому: что хотят изменить

В скором времени украинским ветеранам и действующим военнослужащим предложат новые условия кредитования. Над этим вопросом сейчас как раз работают в профильном комитете Верховной Рады. В частности, нардепы предлагают перевести обязательства по выплате процентов по кредитам на государство, при этом несколько ограничив для военных суммы кредитов.

Как изменятся условия кредитования для военных?

О возможных изменениях в системе выдачи кредитов военным сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. По его словам, в обсуждении новшеств приняли участие несколько профильных министерств, а также Нацбанк и ведущие банки Украины.

В частности, в процессе обсуждения прозвучали следующие предложения:

банкам необходимо установить ограничения по сумме кредитов для военнослужащих в размере средней зарплаты за последние 3 месяца;

необходимо установить ограничения по сумме кредитов для военнослужащих в размере средней зарплаты за последние 3 месяца; Минобороны и Генштабу ВСУ – составить четкий перечень документов, необходимых военнослужащему для получения кредита;

– составить четкий перечень документов, необходимых военнослужащему для получения кредита; Кабинету Министров – разработать механизм, посредством которого государство будет компенсировать банкам проценты по потребительским кредитам военных.

То есть кредиты военным будут предоставляться фактически на средства государства, но в определенных ограниченных суммах.

Кто не будет иметь права на «военный кредит»?

В финансовом комитете Совета также подчеркнули, что кредитные льготы для военнослужащих и ветеранов не должны распространяться на работников других силовых структур. В частности, речь идет о работниках таких органов и структур:

Офис Генерального прокурора;

Государственное бюро расследований;

Национальное антикоррупционное бюро Украины;

Служба судебной охраны;

Бюро экономической сохранности.

Кредиты на смягченных условиях им будут выдаваться только в случае непосредственного участия силовика в военных действиях. Если же работник такого учреждения или органа не отстаивал свободу и независимость Украины на поле боя, о так называемом «военном кредите» не может быть и речи. Ведь такие условия кредитования – привилегия ветеранов и военных, которые, рискуя собственной жизнью, защищают страну от врага.