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Украинским защитникам будут давать кредиты по-новому: что хотят изменить

Выплату процентов возьмет на себя государство, но появятся определенные ограничения по сумме кредитов.

Дайнеко Наталія25.06.2025

В скором времени украинским ветеранам и действующим военнослужащим предложат новые условия кредитования. Над этим вопросом сейчас как раз работают в профильном комитете Верховной Рады. В частности, нардепы предлагают перевести обязательства по выплате процентов по кредитам на государство, при этом несколько ограничив для военных суммы кредитов.

Как изменятся условия кредитования для военных?

О возможных изменениях в системе выдачи кредитов военным сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. По его словам, в обсуждении новшеств приняли участие несколько профильных министерств, а также Нацбанк и ведущие банки Украины.

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В частности, в процессе обсуждения прозвучали следующие предложения:

  • банкам необходимо установить ограничения по сумме кредитов для военнослужащих в размере средней зарплаты за последние 3 месяца;
  • Минобороны и Генштабу ВСУ – составить четкий перечень документов, необходимых военнослужащему для получения кредита;
  • Кабинету Министров – разработать механизм, посредством которого государство будет компенсировать банкам проценты по потребительским кредитам военных.

То есть кредиты военным будут предоставляться фактически на средства государства, но в определенных ограниченных суммах.

Кто не будет иметь права на «военный кредит»?

В финансовом комитете Совета также подчеркнули, что кредитные льготы для военнослужащих и ветеранов не должны распространяться на работников других силовых структур. В частности, речь идет о работниках таких органов и структур:

  • Офис Генерального прокурора;
  • Государственное бюро расследований;
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины;
  • Служба судебной охраны;
  • Бюро экономической сохранности.

Кредиты на смягченных условиях им будут выдаваться только в случае непосредственного участия силовика в военных действиях. Если же работник такого учреждения или органа не отстаивал свободу и независимость Украины на поле боя, о так называемом «военном кредите» не может быть и речи. Ведь такие условия кредитования – привилегия ветеранов и военных, которые, рискуя собственной жизнью, защищают страну от врага.

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Дайнеко Наталія25.06.2025
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