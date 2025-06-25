Звикли оплачувати покупки картою: ПриватБанк впровадив нововведення, що полегшить карткові розрахунки

Один з найбільших українських банків ПриватБанк оновив свій застосунок «Термінал», запровадивши нову функцію. Тепер під час розрахунку картою платник зможе почути точну суму покупки. Таке допрацювання додатку відкриє нові можливості для людей з порушеннями зору, адже їх не зможуть обдурити, навмисно збільшивши суму до оплати.

Як працюватиме нова функція від ПриватБанку?

Можливість озвучення суми під час розрахунку картою значно полегшить процес здійснення транзакцій для людей, що не можуть на власні очі побачити суму на екрані терміналу. За допомогою нової функції додатку «Термінал» українці, що мають вроджені або набуті вади зору, будуть почувати себе більш впевнено, розраховуючись за покупки. Вони зможуть сприйняти суму транзакції на слух, тим самим отримавши підтвердження, щось з карти буде знята саме ця сума.

Щоб скористатися новою функцією застосунку «Термінал», покупець просто повинен попрохати касира увімкнути озвучку суми. Для активації цієї функції у додатку є спеціальна кнопка, яку нескладно знайти.

Для чого потрібна озвучка суми транзакції?

Функція озвучки суми до сплати – це суттєва якісна зміна для клієнтів, що мають проблеми із зором. Таким людям складно розраховуватися готівкою, тож вони часто вибирають саме оплату картою. Однак трапляються недобросовісні продавці, які, бачучи обмежені можливості клієнта, намагаються його обдурити, ввівши в терміналі значно більшу суму.

Оновлення від ПриватБанку допоможе захистити людей, які мають проблеми із зором, від шахрайства та відверто злочинних дій. Створивши фунцію озвучки суми банк зробив ще один крок, щоб підвищити безпеку та комфорт своїх клієнтів. А зважаючи, що зараз застосунком «Термінал» вже користується понад 33 тисячі підприємців, люди із обмеженнями зору зможуть ледь не в кожній третій торговій точці попрохати про озвучку суми до сплати.