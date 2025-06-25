Привыкли оплачивать покупки картой: ПриватБанк внедрил новую функцию, которая облегчит карточные расчеты

Один из крупнейших украинских банков ПриватБанк обновил приложение «Терминал», введя новую функцию. Теперь при расчете картой плательщик сможет услышать точную сумму покупки. Такая доработка приложения откроет новые возможности для людей с нарушениями зрения, ведь их не смогут обмануть, намеренно увеличив сумму к оплате.

Как работает новая функция от ПриватБанка?

Возможность озвучивания суммы при расчете картой значительно облегчит процесс транзакций для людей, которые не могут собственными глазами увидеть сумму на экране терминала. С помощью новой функции приложения «Терминал» украинцы, имеющие врожденные или приобретенные недостатки зрения, будут чувствовать себя увереннее, рассчитываясь за покупки. Они смогут воспринять сумму транзакции на слух, тем самым получив подтверждение, что с карты будет снята именно эта сумма.

Чтобы воспользоваться новой функцией приложения Терминал, покупатель просто должен попросить кассира включить озвучку суммы. Для активации этой функции в приложении есть специальная кнопка, которую легко найти благодаря интуитивному интерфейсу.

Зачем нужна озвучка суммы транзакции?

Функция озвучки суммы к оплате – это существенное качественное изменение для клиентов, имеющих проблемы со зрением. Таким людям сложно рассчитываться наличными, поэтому они часто выбирают именно оплату картой. Однако встречаются недобросовестные продавцы, которые, видя ограниченные возможности клиента, пытаются обмануть его, введя в терминале значительно большую сумму.

Обновление от ПриватБанка поможет защитить людей, имеющих проблемы со зрением, мошенничества и откровенно преступных действий. Создав функцию озвучки суммы, банк сделал еще один шаг, чтобы повысить безопасность и комфорт своих клиентов. А ввиду того, что сейчас приложением «Терминал» уже пользуется более 33 тысяч предпринимателей, люди с ограничениями зрения смогут чуть ли не в каждой третьей торговой точке попросить об озвучке суммы к оплате.