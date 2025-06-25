«Заткнула за пояс» навіть електрокари: Mazda створила революційний безпаливний двигун

Провідний японський автовиробник Mazda здійснив справжнісінький прорив. Компанія створила унікальний високотехнологічний двигун, що працює без палива. При цьому він не шкодить навколишньому середовищу, на викидаючи в атмосферу шкідливих речовин.

Як працює чудо-двигун?

Революційний двигун від культового японського бренду Mazda не потребує традиційного палива. Ба більше, його навіть не потрібно заряджати. Новинка працює на роторному принципі і, на відміну від звичайних поршневих моторів, здатен забезпечити безперебійну, а головне екологічну генерацію енергії.

Презентований Mazda двигун – це розробка, що базується на власній технології бренду, створеній ще у 1960-х роках. Найяскравішими представниками цієї технології є моделі RX-7 та RX-8. Саме завдяки ним роторна технологія свого часу набула шаленої популярності.

Зараз же Mazda адаптувала вже прославлену концепцію під реалії сьогодення. Найновіша версія роторного двигуна не потребує ані краплі пального, при цьому виробляє цілком достатньо енергії для злагодженої роботи акумулятора. Таким чином з силової установки двигун перетворюється у свого роду генератор, продовжуючи термін служби та підвищуючи безпеку для навколишнього середовища.

Чому роторні двигуни зараз саме на часі?

На тлі активного впровадження екологічних двигунів в межах так званого «зеленого курсу» Євросоюзу, розробка Mazda актуальна, як ніколи. З роторними звигунами цілком реально втілити в життя плани ЄС стосовно досягнення вуглеводної нейтральності до 2050 року.

Перехід на електрокари, що також вписуються в «зелений сценарій» – справа затратна. Натомість роторний двигун – не лише екологічний, але й значно бюджетніший варіант. Компантний двигун з високими показниками ефективності, що не потребує ані пального, ані електроенергії – це суттєва економія на інфраструктурі. А ще такий двигун – чудова альтернатива для тих, хто поки не готовий проміняти традиційне авто на електрокар.