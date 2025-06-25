Перейдет ли Audi полностью на электромобили: компания рассказала о планах на будущее

Сегодня почти каждая компания уже имеет в ассортименте электромобили или гибриды. Мол, за этим будущее. Известный концерн Audi тоже планировал отказываться от двигателей внутреннего сгорания, но на днях в компании сообщили об изменении планов и стратегии развития. Audi официально просмотрела свою стратегию полного перехода на электромобили. Компания больше не планирует окончательно отказываться от двигателей внутреннего сгорания до 2033 года. Новый CEO Гернот Делльнер заявил, что компания выбирает гибкость и реалистичный подход, ориентируясь на рыночные потребности и темпы развития инфраструктуры.

Что изменится в стратегии Audi?

Вместо сворачивания линейки с ДВС в 2025 году, Audi планирует в 2024–2026 годах запустить новые модели с бензиновыми двигателями и гибридами plug-in. Компания хочет сохранить операционную гибкость как минимум на 7–10 лет.

Ключевые обновления в модельном ряду:

Модели A1 и Q2 будут сняты с производства. A3 и Q3 станут базовыми предложениями. A8, Q7 и Q8 останутся флагманами. Возможен запуск нового большого внедорожника Q9. На 2026 год запланирована электрическая версия Audi A3. Бюджетной модели на базе Volkswagen ID.2 не будет.

Также Audi инвестирует €28 млрд в цифровизацию и электрификацию, из которых две трети средств будут вложены до 2027 года. Компания возглавит разработку электрической платформы SSP для всей группы Volkswagen. Первые модели на ее основе ожидаются в 2027-2028 годах.

Временные трудности на фоне изменений

Несмотря на активное развитие продажи компании снизились. В Великобритании с начала года реализовано на 17,75% меньше автомобилей, чем в прошлом году. В мае падение составило 24% год к году. Audi верит, что адаптивная стратегия позволит компании более эффективно реагировать на рыночные вызовы и одновременно развивать как электрические, так и классические модели.