Спроба нагодувати чи вияв поваги: чому коти приносять своїм господарем незвичайні «подарунки»
Провідні ветеринари світу пояснили, чому ваш пухнастик без кінця приносить вам впольованих гризунів та птахів.
Якщо ваш кіт чи кішка самостійно гуляють на вулиці, то ви неодмінно вже стикалися із таким явищем. Мова про так звані «подарунки» від улюбленця у вигляді мертвої миші чи пташки. Чому коти не з’їдають вбиту здобич, а приносять її господарю? Справа у первісних інстинктах чи у вашого пухнастого улюбленця є інші мотиви?
Причина 1: пухнастик просто хоче вас нагодувати
Як пояснила директорка Нью-Йоркської ветеринарної клініки Pure Paws, доктор Стефані Ліфф, домашні коти десь глибоко всередині все ж залишаються хижаками. Навіть роки одомашнення не змогли заглушити в них основного інстинкту – полювання.
Але у випадку із «подарунками» у вигляді здобичі в гру входить також материнський інстинкт вашого домашнього улюбленця. На думку еколога з Університету Париж-Сакле Емануель Бодрі, коти бачать у своєму господарі безпомічне котеня, яке потрібно нагодувати. Адже в природі кішки-матері вчиняють саме так. Причому вони приносять здобич своїм нащадкам не лише для того, щоб нагодувати їх. Таким чином котики ще й показують малечі приклад, як потрібно добувати собі харчі.
Причина 2: «там, де ти, я в безпеці»
Ще одним мотивом вашого домашнього улюбленця може бути прагнення безпеки. Котик ніколи не принесе здобич туди, де для нього є якась загроза. Їдять вони також лише якщо відчувають себе у повній безпеці.
Тож якщо пухнастик приніс здобич додому – це означає, що поряд з вами він відчуває себе у повній безпеці. Тут він наче у схованці, де його ніхто не потривожить і дасть спокійно з’їсти свою здобич.
«Подарунки» від улюбленців – це не завжди безпечно
Коли улюбленець приносить вам свою здобич – це перш за все вияв любові та довіри. Але ветеринари все ж радять обмежити улюбленцю можливості для полювання. Птахи та гризуни приносять цілу низку небезпечних захворювань, якими може заразитися і ваш котик чи киця. Тож варто контролювати доступ пухнастика до «дикої природи», щоб не піддавати його здоров’я зайвому ризику.