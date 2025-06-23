Мясо только для «избранных»: в Украине стремительно подорожали говядина и курятина

В Украине набирает обороты тенденция к удорожанию мяса. В частности, цены на говядину уже преодолели порог 330 грн/кг. Курятина также не отстает, каждую неделю прибавляя в цене по несколько гривен. Свинина же, хоть и не продемонстрировала стремительного удорожания, все равно остается достаточно дорогим продуктом для большинства украинцев.

Почему дорожает мясо?

Как отметил в прямом эфире одного из украинских телеканалов заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, основными причинами удорожания мяса являются:

сокращение поголовья скота – это связано прежде всего с военными действиями, в результате которых была уничтожена или повреждена инфраструктура животноводческих ферм;

– это связано прежде всего с военными действиями, в результате которых была уничтожена или повреждена инфраструктура животноводческих ферм; удорожание комбикормов – этот фактор повлиял прежде всего на стоимость курятины, заставив владельцев хозяйств переводить дополнительные расходы на питание птицы на конечного потребителя.

Вот и получается, что за говядину украинцы сейчас вынуждены платить более 330 грн/кг. Курятина тоже подорожала, хоть и не так стремительно. В то время как свинина, несмотря на какую-либо ценовую стабильность, все же остается достаточно дорогой для среднестатистического гражданина.

Когда цены на мясо начнут падать?

Денис Марчук также дал украинцам надежду на то, что вскоре мясо все-таки немного потеряет в цене. В частности, он убежден, что в разгар летнего сезона цены пойдут вниз так же стремительно, как и поднялись. Это связано с ростом предложения продукции со стороны частных домохозяйств. Однако эксперт отметил, что такое удешевление мяса может носить временный характер. Как только на улице прохладнее – высокие цены снова вернутся.

Аналогичную ситуацию украинцы сейчас наблюдают на примере куриных яиц. С началом лета цены на яйца начали стремительно снижаться, что также под влиянием увеличения предложения. Правда, с наступлением осени этот сезонный эффект также может сойти на нет.