М’ясо лише для «обраних»: в Україні стрімко здорожчали яловичина та курятина

В Україні набирає обертів тенденція до подорожчання м’яса. Зокрема ціни на яловичину вже подолали поріг 330 грн/кг. Курятина також не відстає, кожного тижня додаючи в ціні по кілька гривень. Свинина ж, хоч і не продемонструвала стрімкого здорожчання, все одно залишається досить дорогим продуктом для більшості українців.

Чому дорожчає м’ясо?

Як зазначив у прямому етері одного з українських телеканалів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, основними причинами здорожчання м’яса є:

скорочення поголів’я худоби – це пов’язано перш за все із воєнними діями, в результаті яких була знищена чи пошкоджена інфраструктура тваринницьких ферм;

– це пов’язано перш за все із воєнними діями, в результаті яких була знищена чи пошкоджена інфраструктура тваринницьких ферм; подорожчання комбікормів – цей фактор вплинув перш за все на вартість курятини, змусивши власників господарств перекладати додаткові витрати на харчування птиці на кінцевого споживача.

От і виходить, що за яловичину українці зараз змушені платити більш ніж 330 грн/кг. Курятина також подорожчала, хоч і не так стрімко. Тоді як свинина, попри яку-не-яку цінову стабільність, все ж залишається доволі дорогою для середньостатистичного громадянина.

Коли ціни на м’ясо знизяться?

Денис Марчук також дав українцям надію на те, що незабаром м’ясо все ж трохи втратить у ціні. Зокрема він переконаний, що у розпал літнього сезону ціни підуть вниз так само стрімко, як і піднялися. Це пов’язано зі збільшенням пропозиції продукції з боку приватних домогосподарств. Проте експерт зауважив, що таке здешевшання м’яса може мати тимчасовий характер. Щойно на вулиці прохолоднішає – високі ціни знову повернуться.

Аналогічну ситуацію українці зараз спостерігають на прикладі курячих яєць. З початком літа ціни на яйця почали стрімко знижуватися, що також відбулося під впливом збільшення пропозиції. Щоправда із настанням осені цей сезонний ефект також може зійти нанівець.