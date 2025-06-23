В Украине существенно изменились цены на недвижимость: за сколько можно приобрести однокомнатную квартиру

В Украине начали стремительно дорожать однокомнатные квартиры. Как свидетельствует популярный профильный портал, больше всего стоимость такой недвижимости подскочила в Ужгороде. Там цены на однокомнатные квартиры со вторичного рынка поднялись на 19%, достигнув в среднем 64,1 тысячи долларов.

В каких регионах зафиксировали самый большой скачок цен?

Кроме Ужгорода цены на однокомнатные квартиры выросли еще в ряде регионов. В список лидеров по этому показателю попали следующие города:

Суммы – на 15%;

Одесса, Днепр – на 13%;

Черновцы – на 12%;

Ровно – на 11%;

Харьков – на 10%;

Житомир – на 9%;

Чернигов, Киев – на 8%.

Вместо этого подешевело однокомнатное жилье только в Николаеве – на 5%. Очевидно, это связано с ситуацией безопасности в регионе.

Какие цены на однокомнатные квартиры в Украине?

Если говорить о жилье со вторички, то стоимость однокомнатных квартир колеблется от 17 до 65 тысяч долларов. Отрицательный ценовой рекорд принадлежит Запорожью – в среднем 17 тысяч долларов. Также сравнительно недорого однокомнатную квартиру можно приобрести в следующих городах:

Николаев – 20 тысяч долларов;

Харьков – 22 тысячи долларов;

Суммы – 23 тысячи долларов.

Наивысшими же ценами на жилье может похвастаться столица. В Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры со вторичного рынка составляет 65 тысяч долларов. Немало придется выложить за квартиру и в таких городах:

Львов – 64,9 тысячи долларов;

Ужгород – 64,1 тысячи долларов;

Черновцы – 52,9 тысячи долларов;

Ровно – 50 тысяч долларов.

Такая география цен вполне ясна. Сейчас, во время войны, значительно выше ценится недвижимость, которая находится подальше от линии фронта. Именно поэтому однокомнатные квартиры в западной и центральной частях Украины стоят дороже всего. А недвижимость в более опасных южных и восточных регионах стоит в 2-3 раза меньше. Ведь риск пострадать от вражеских обстрелов, потерять недвижимость или даже собственную жизнь, здесь значительно выше, чем на Закарпатье или в столице.