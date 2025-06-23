В Україні суттєво змінились ціни на нерухомість: за скільки можна придбати однокімнатну квартиру 

В Україні почали стрімко дорожчати однокімнатні квартири. Як свідчить популярний профільний портал, найбільше вартість такої нерухомості підскочила в Ужгороді. Там ціни на однокімнатні квартири із вторинного ринку піднялися аж на 19%, сягнувши в середньому 64,1 тисячі доларів.

В яких регіонах зафіксували найбільший стрибок цін?

Окрім Ужгорода, ціни на однокімнатні квартири зросли ще в низці регіонів. До переліку лідерів за цим показником потрапили такі міста:

Суми – на 15%;

Одеса, Дніпро – на 13%;

Чернівці – на 12%;

Рівне – на 11%;

Харків – на 10%;

Житомир – на 9%;

Чернігів, Київ – на 8%.

Натомість подешевшало однокімнатне житло лише в Миколаєві – на 5%. Вочевидь це пов’язано із безпековою ситуацією в регіоні.

Які ціни на однокімнатні квартири в Україні?

Якщо говорити про житло із вторинки, то вартість однокімнатних квартир коливається від 17 до 65 тисяч доларів. Від’ємний ціновий рекорд належить Запоріжжю – в середньому 17 тисяч доларів. Також порівняно недорого однокімнатну квартиру можна придбати в таких містах:

Миколаїв – 20 тисяч доларів;

Харків – 22 тисяч доларів;

Суми – 23 тисяч доларів.

Натомість найвищими цінами на житло може похизуватися столиця. У Києві середня вартість однокімнатної квартири із вторинного ринку становить 65 тисяч доларів. Чимало доведеться викласти за квартиру й у таких містах:

Львів – 64,9 тисяч доларів;

Ужгород – 64,1 тисячі доларів;

Чернівці – 52,9 тисячі доларів;

Рівне – 50 тисяч доларів.

Така географія цін цілком зрозуміла. Зараз, під час війни, значно вище цінується нерухомість, що знаходиться якнайдалі від лінії фронту. Саме тому однокімнатні квартири у західній та центральній частинах України коштують найдорожче. Натомість нерухомість у більш небезпечних південних та східних регіонах коштує у 2-3 рази менше. Адже ризик постраждати від ворожих обстрілів, втратити нерухомість і навіть власне життя тут значно вищий, ніж на Закарпатті чи у столиці.