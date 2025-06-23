В Україні стрімко дешевшає сільгосп земля: де її можна придбати найвигідніше

В Україні суттєво знизилися ціни на землю, призначену для ведення сільського господарства. Її середня вартість станом на травень склала 59 307 грн, тоді як у травні 2024 року вона була на 2 000 грн дешевшою.

Як змінювалась вартість сільгосп землі у 2025 році?

Як повідомили у Опендатабот, вартість сільгоспземель впала до найнижчого за поточний рік показника у березні. Натомість найдорожче такі земельні наділи коштували у квітні 2025-го. Зокрема:

березень – в середньому 54 607 грн/га;

квітень – 71 898 грн/га.

Але навіть у період, коли земля сільгосп призначення коштувала порівняно недорого, не було помічено якогось особливо високого попиту на неї. Літо ж взагалі почалося зі стрімкого зниження обсягів продажу землі.

Скільки землі продали в Україні?

Найгірше з початку 2025 року земля сільськогосподарського призначення продавалася в червні. У перший місяць літа вдалося продати лише 10 049 га. Це аж на 16 000 га менше, ніж у травні. Натомість найвищого показника вдалося досягти в лютому – 27 557 га.

В якому регіоні країни найдорожча земля?

Загалом в Україні вартість сільгоспземель коливається від 34 306 до 152 460 грн/га. Таким чином за одну і ту саму суму в топовому регіоні можна придбати 1 га, а у менш популярній місцевості – аж 4,5 га.

Перше місце за вартістю землі в Україні займає Закарпатська область – в середньому 152 460 грн/га. Також до переліку областей із найдорожчою землею увійшли:

Івано-Франківська область – в середньому 149 066 грн/га;

Львівська область – 137 462 грн/га.

Значно дешевше землю можна придбати у регіонах, близьких до лінії фронту чи зони окупації. Зокрема:

Херсонська область – 34 306 грн/га;

Миколаївська – 34 878 грн/га;

Запорізька – 35 476 грн/га;

Харківська – 38 356 грн/га.

Що стосується регіонів із низькими ціна на землю – тут є свої ризики. Більшість таких земель не зовсім безпечні, адже в них можуть знаходитися уламки снарядів чи інші небезпечні предмети. Крім того власник постійно ризикує втратити врожай через ворожі обстріли.