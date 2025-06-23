В Україні стрімко дешевшає сільгосп земля: де її можна придбати найвигідніше
В деяких регіонах гектар може обійтися вчетверо дешевше, але є свої мінуси.
В Україні суттєво знизилися ціни на землю, призначену для ведення сільського господарства. Її середня вартість станом на травень склала 59 307 грн, тоді як у травні 2024 року вона була на 2 000 грн дешевшою.
Як змінювалась вартість сільгосп землі у 2025 році?
Як повідомили у Опендатабот, вартість сільгоспземель впала до найнижчого за поточний рік показника у березні. Натомість найдорожче такі земельні наділи коштували у квітні 2025-го. Зокрема:
- березень – в середньому 54 607 грн/га;
- квітень – 71 898 грн/га.
Але навіть у період, коли земля сільгосп призначення коштувала порівняно недорого, не було помічено якогось особливо високого попиту на неї. Літо ж взагалі почалося зі стрімкого зниження обсягів продажу землі.
Скільки землі продали в Україні?
Найгірше з початку 2025 року земля сільськогосподарського призначення продавалася в червні. У перший місяць літа вдалося продати лише 10 049 га. Це аж на 16 000 га менше, ніж у травні. Натомість найвищого показника вдалося досягти в лютому – 27 557 га.
В якому регіоні країни найдорожча земля?
Загалом в Україні вартість сільгоспземель коливається від 34 306 до 152 460 грн/га. Таким чином за одну і ту саму суму в топовому регіоні можна придбати 1 га, а у менш популярній місцевості – аж 4,5 га.
Перше місце за вартістю землі в Україні займає Закарпатська область – в середньому 152 460 грн/га. Також до переліку областей із найдорожчою землею увійшли:
- Івано-Франківська область – в середньому 149 066 грн/га;
- Львівська область – 137 462 грн/га.
Значно дешевше землю можна придбати у регіонах, близьких до лінії фронту чи зони окупації. Зокрема:
- Херсонська область – 34 306 грн/га;
- Миколаївська – 34 878 грн/га;
- Запорізька – 35 476 грн/га;
- Харківська – 38 356 грн/га.
Що стосується регіонів із низькими ціна на землю – тут є свої ризики. Більшість таких земель не зовсім безпечні, адже в них можуть знаходитися уламки снарядів чи інші небезпечні предмети. Крім того власник постійно ризикує втратити врожай через ворожі обстріли.