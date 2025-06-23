Попытка накормить или проявить уважение: почему коты приносят своим хозяевам необычные «подарки»

Если ваш кот или кошка самостоятельно гуляют по улице, то вы непременно уже сталкивались с таким явлением. Речь о так называемых «подарках» от любимца в виде мертвой мыши или птички. Почему коты не съедают убитую добычу, а приносят ее хозяину? Дело в первобытных инстинктах или у вашего пушистого любимца есть другие мотивы?

Причина 1: пушистик просто хочет вас накормить

Как пояснила директор Нью-Йоркской ветеринарной клиники Pure Paws, доктор Стефани Лифф, домашние коты где-то глубоко внутри все же остаются хищниками. Даже годы одомашнивания не смогли заглушить в них основного инстинкта – охота.

Но в случае с «подарками» в виде добычи в игру входит также материнский инстинкт вашего домашнего питомца. По мнению эколога из Университета Париж-Сакле Эмануэль Бодри, коты видят в своем хозяине беспомощный котенок, который нужно накормить. Ведь в природе кошки-матери поступают именно так. Причем они доставляют добычу своим потомкам не только для того, чтобы накормить их. Таким образом котики еще и показывают малышам пример, как нужно добывать себе продукты.

Причина 2: «там, где ты, я в безопасности»

Еще одним мотивом вашего домашнего любимца может быть стремление к безопасности. Котик никогда не принесет добычу туда, где ему есть какая-то угроза. Едят они также, только если чувствуют себя в полной безопасности.

Так что если пушистик принес добычу домой – это значит, что рядом с вами он чувствует себя в полной безопасности. Здесь он как в тайнике, где его никто не потревожит и даст спокойно съесть свою добычу.

«Подарки» от любимцев – это не всегда безопасно

Когда любимец приносит вам свою добычу – это, прежде всего, проявление любви и доверия. Но ветеринары все же советуют ограничить любимцу возможности для охоты. Птицы и грызуны приносят целый ряд опасных заболеваний, которыми может заразиться и ваш котик или кошка. Следовательно, следует контролировать доступ пушистика к «дикой природе», чтобы не подвергать его здоровью лишнему риску.