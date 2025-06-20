Микроволновка – это пережиток прошлого: на рынок вышла революционная новинка

Микроволновка – неотъемлемая часть почти каждой украинской кухни. Это удобная, простая в использовании и не очень дорогая техника, которая поможет всего за несколько минут разогреть обед или ужин.Но эволюция не стоит на месте. У микроволновки уже появился сильный конкурент – пароконвектомат. Эксперты рассказали, что это за устройство и почему оно в скором времени может вытеснить с рынка обычные микроволновки.

Кто ты, пароконвектомат?

Пароконвектомат – это мультифункциональная печь, которая может работать сразу в трех режимах. А именно:

сухой подогрев;

приготовление блюд на пару;

обдувка горячим воздухом (конвекция).

Ранее пароконвектомат был известен только в профессиональных кругах. Его использовали исключительно на кухнях кафе и ресторанов. Однако сейчас он стал доступен и для домашних кухонь.

Чем он лучше микроволновки?

Среди преимуществ пароконвектомата, выгодно выделяющих его на фоне микроволновок, можно назвать:

Универсальность – кроме обычного разогрева пищи, пароконвектомат может выполнять функции пароварки и аэрогриля, готовя ароматные овощи на пару и душистую курицу с хрустящей корочкой.

– кроме обычного разогрева пищи, пароконвектомат может выполнять функции пароварки и аэрогриля, готовя ароматные овощи на пару и душистую курицу с хрустящей корочкой. Контроль влажности – эта чудо-печь имеет специальные крышки, регулирующие уровень влаги в пище. Так что блюдо получается и не сырое, и достаточно сочное.

– эта чудо-печь имеет специальные крышки, регулирующие уровень влаги в пище. Так что блюдо получается и не сырое, и достаточно сочное. Здоровье – приготовление пищи на низких температурах или с помощью пара сохраняет гораздо больше полезных веществ, чем так называемое «закипание изнутри», которое происходит во время нагревания пищи в микроволновке.

У микроволновки тоже есть «козырь в рукаве»

Стоит признать, что микроволновка все же имеет по крайней мере одно большое преимущество перед пароконвектоматом. И это преимущество – скорость подогрева. Например, если вам просто нужно подогреть чашку с кофе или супом, то микроволновка справится с этой задачей гораздо быстрее – всего за 1-2 минуты.

Но если вы фанат здорового питания и хотите получить пароварку, аэрогриль и микроволновку в «одном флаконе» – пароконвектомат станет для вас идеальным вариантом.