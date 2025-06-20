Мікрохвильовка – це пережиток минулого: на ринок вийшла революційна новинка

Мікрохвильовка – невід’ємна частина майже кожної української кухні. Це зручна, проста у використанні і не дуже дорога техніка, що допоможе лише за кілька хвилин розігріти обід чи вечерю. Але еволюція не стоїть на місці. У мікрохвильовки вже з’явився сильний конкурент – пароконвектомат. Експерти розповіли, що це за пристрій та чому він незабаром може витіснити з ринку звичайні мікрохвильовки.

Хто ти, пароконвектомат?

Пароконвектомат – це мультифункційна піч, яка може працювати одразу у трьох режимах. А саме:

сухий підігрів;

приготування страв на пару;

обдування гарячим повітрям (конвекція).

Раніше пароконвектомат був відомий лише у професійних колах. Його використовували виключно на кухнях кафе та ресторанів. Однак зараз він став доступним і для домашніх кухонь.

Чим він кращий за мікрохвильовку?

Серед переваг пароконвектомата, що вигідно вирізняють його на тлі мікрохвильових печей, можна назвати:

Універсальність – окрім звичайного розігріву їжі, пароконвектомат може виконувати функції пароварки та аерогрилю, готуючи ароматні овочі на пару та запашну курку із хрусткою скоринкою.

– окрім звичайного розігріву їжі, пароконвектомат може виконувати функції пароварки та аерогрилю, готуючи ароматні овочі на пару та запашну курку із хрусткою скоринкою. Контроль вологості – ця чудо-піч має спеціальні кришки, що регулюють рівень вологи у їжі. Тож страва виходить і не сира, і достатньо соковита.

– ця чудо-піч має спеціальні кришки, що регулюють рівень вологи у їжі. Тож страва виходить і не сира, і достатньо соковита. Здоров’я – приготування їжі на низьких температурах чи за допомогою пару зберігає набагато більше корисних речовин, ніж так зване «закипання зсередини», яке відбувається під час нагрівання їжі у мікрохвильовці.

У мікрохвильовки теж є «козир в рукаві»

Варто визнати, що мікрохвильова піч все ж має принаймні одну велику перевагу перед пароконвектоматом. І ця перевага – швидкість підігріву. Наприклад, якщо вам просто потрібно підігріти чашку із кавою чи супом, то мікрохвильовка впорається із цим завданням значно швидше – лише за 1-2 хвилини.

Та якщо ви фанат здорового харчування і бажаєте отримати пароварку, аерогриль та мікрохвильову піч у «одному флаконі» – пароконвектомат стане для вас ідеальним варіантом.