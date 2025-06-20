Настоящий бермудский треугольник: что скрывает центральная часть Черного моря

Каждое лето люди спешат на отдых к Черному морю. Даже во время войны, отдыхающие, несмотря на опасность, тянуться к берегам Одессы и Николаева, чтобы искупаться и насладиться шумом прибоя. Однако никто из них ни сейчас, ни раньше не стремился отчалить от берега и отправиться в центральную часть Черного моря. И неудивительно, ведь там, по словам ученых, происходит нечто ужасное.

Не место для вожделенного отдыха, а настоящая ловушка

Давно известно, что Черное море разделяют круговые течения невероятной силы. Именно поэтому в его центральной части образуется ряд вихрей, диаметр которых кое-где достигает 50 км. Более того, эти вихри закручиваются против часовой стрелки, что особенно опасно не только для отдыхающих, но и для кораблей.

Помимо мощных вихрей в центральной части Черного моря немало опасных тягунов и апвеллингов восходящих потоков, которые с невероятной силой затягивают под воду. И речь не только о людях. Еще несколько веков назад в этой части Черного моря постоянно утопали суда. Причем кораблекрушения случались даже когда на море стоял полный штиль.

Катастрофическая глубина и ни одного живого существа

Центральная часть Черного моря не только самое опасное, но и самое глубокое его место. Ученые до сих пор не могут исследовать, что находится на его дне. Однако, по их предположениям, там можно найти десятки, а то и сотни затонувших кораблей.

Плиты в центр моря крайне опасно. Да и смысла в этом нет никакого, ведь там ни туристы, ни рыбаки не найдут ничего интересного. На глубине до 100 м еще могут жить определенные виды рыб, а дальше – самая настоящая зона смерти. Да и разве стоит несколько пойманных рыб такого риска.

Именно поэтому в центральную часть Черного моря заплывают только военные корабли и подлодки. Все остальные просто не готовы рисковать жизнью, чтобы утолить свое любопытство. Ведь эта часть моря – все равно, что бермудский треугольник, из которого почти невозможно выбраться живым.