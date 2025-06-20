Справжній бермудський трикутник: що приховує центральна частина Чорного моря 

Щоліта люди спішать на відпочинок до Чорного моря. Навіть під час війни, відпочивальники, попри небезпеку, линуть до берегів Одеси та Миколаєва, аби скупатися та насолодитися шумом прибою. Однак ніхто з них, ані зараз, ані раніше не прагнув відчалити від берега та вирушити до центральної частини Чорного моря. І не дивно, адже там, за словами науковців, відбувається дещо жахливе.

Не місце для омріяного відпочинку, а справжня пастка

Давно відомо, що Чорне море розділяють кругові течії неймовірної сили. Саме через це в його центральній частині утворюється низка вихорів, діаметр яких подекуди сягає 50 км. Ба більше, ці вихори закручуються проти годинникової стрілки, що особливо небезпечно не лише для відпочивальників, а й для кораблів.

Крім потужних вихорів, у центральній частині Чорного моря чимало небезпечних тягунів та апвелінгів висхідних потоків, що із неймовірною силою затягують під воду. І мова не лише про людей. Ще кілька віків тому у цій частині Чорного моря постійно тонули судна. Причому корабельні катастрофи траплялися навіть коли на морі стояв повний штиль.

Катастрофічна глибина без жодної живої істоти

Центральна частина Чорного моря не тільки найнебезпечніше, а ще й найглибше його місце. Вчені досі не можуть дослідити, що ж знаходиться на його дні. Проте, за їх припущеннями там можна знайти десятки, а то й сотні затонулих кораблів.

Плити до центру моря вкрай небезпечно. Та і сенсу в цьому немає ніякого, адже там ані туристи, ані рибалки не знайдуть нічого цікавого. На глибині до 100 м ще можуть жити певні види риб, а далі – справжнісінька зона смерті. Та й хіба варті кілька упійманих рибин такого ризику.

Саме тому до центральної частини Чорного моря запливають лише військові кораблі та підводні човни. Усі інші просто не готові ризикувати життям, щоб втамувати свою цікавість. Адже ця частина моря – все одно що бермудський трикутник, з якого майже неможливо вибратися живим.