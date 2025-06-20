ВПЛ начнут выдавать ваучеры на жилье: кто их получит в первую очередь

В Украине активно взялись за разработку специальной программы, которая поможет внутренним перемещенным лицам получить новый дом. Речь об упрощенной системе приобретения квартир или домов для переселенцев, потерявших свою недвижимость, расположенную на временно оккупированных территориях. В рамках этой программы ВПЛ начнут выдавать так называемые ваучеры на жилье. Украинцам рассказали, что это документ и кто сможет получить его в первую очередь.

Что такое ваучеры на жилье?

Как отметил депутат Верховной Рады и, по совместительству, председатель профильного комитета по защите прав ВПО Павел Фролов, новая программа будет основываться на выдаче жилищных ваучеров. Вопрос введения таких ваучеров Кабинет Министров Украины сейчас как раз обсуждает со Всемирным банком.

Согласно замыслу инициаторов нововведения, ваучеры на жилье будут представлять собой документ, обладающий определенной финансовой ценностью. С помощью такого ваучера можно будет:

внести первый взнос по ипотечному кредиту;

использовать для погашения ипотеки.

Однако реализовать задуманное удастся только, если Кабмин получит согласие от Всемирного банка. Ведь финансирование программы будет происходить при непосредственном участии этого учреждения.

У кого будет больше шансов получить ваучер на жилье?

Логично, что некоторые категории переселенцев получат определенные привилегии при получении ваучеров на жилье. Прежде всего претендовать на ваучер смогут внутренне перемещенные лица:

являются участниками боевых действий;

многодетными родителями;

членами семей павших в бою защитников Украины;

людьми с инвалидностью;

детьми-сиротами.

При выдаче ваучеров предпочтение будет отдаваться именно представителям этих категорий ВПЛ. Остальные переселенцы будут вынуждены запастись терпением и немного подождать получения такого желаемого нового жилья.

Напомним, что претендовать на жилищные ваучеры смогут только внутренне перемещенные лица, чьи дома или квартиры были разрушены в результате военных действий.