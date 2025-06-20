ВПО почнуть видавати ваучери на житло: хто їх отримає у першу чергу

В Україні взялися за розробку спеціальної програми, яка допоможе внутрішня переміщенам особам отримати новий дім. Мова про спрощену систему придбання квартир чи будинків для переселенців, які втратили свою нерухосість, розташовану на тимчасово окупованих територіях. В рамках цієї програми ВПО почнуть видавати так звані ваучери на житло. Українцям розповіли, що це за документ та хто зможе отримати його в першу чергу.

Що таке ваучери на житло?

Як зазначив депутат Верховної Ради та, за сумісництвом, голова профільного комітету з питань захисту прав ВПО Павло Фролов, нова програма ґрунтуватиметься на видачі житлових ваучерів. Питання запровадження таких ваучерів Кабінет Міністрів України наразі обговорює зі Світовим банком.

Згідно із задумом ініціаторів нововведення, ваучери на житло являтимуть собою документ, що матиме певну фінансову цінність. За допомогою такого ваучера можна буде:

зробити перший внесок за іпотечним кредитом;

використати для погашення іпотеки.

Проте реалізувати задумане вдасться лише якщо Кабмін отримає згоду від Світового банку. Адже фінансування програми буде відбуватися за безпосередньої за участі цієї установи.

Хто матиме найбільше шансів отримати ваучер на житло?

Логічно, що деякі категорії переселенців матимуть певні привілеї під час отримання ваучерів на житло. Перш за все претендувати на ваучер зможуть внутрішньо переміщені особи, які:

є учасниками бойових дій;

багатодітними батьками;

членами сімей полеглих захисників України;

людьми з інвалідністю;

дітьми-сиротами.

При видачі ваучерів перевага віддаватиметься саме представникам цих категорій ВПО. Решта переселенців будуть змушені запастися терпінням та зачекати на своє нове омріяне житло трохи довше.

Нагадаємо, що претендувати на житлові ваучери зможуть лише внутрішньо переміщені особи, чиї будинки чи квартири було зруйновано внаслідок воєнних дій.