В Дия появилась долгожданная услуга: кому она понадобится

Украинцам теперь стало проще решать некоторые вопросы, связанные со строительством. Речь идет о старте строительных работ и вводе в эксплуатацию частных домов и хозяйственных построек. Теперь сообщить о начале строительства, как и о его завершении можно будет через приложение Дия.

Кто сможет воспользоваться новой услугой?

Как рассказали в Министерстве цифровой трансформации, новая услуга сообщения о начале или завершении строительства будет работать только для определенных категорий зданий. А именно:

домов площадью до 500 кв. м и высотой до 2 этажей;

сооружений хозяйственного назначения – сараи, гаражи, летние кухни и т.д.

То есть воспользоваться данной услугой смогут только украинцы, начавшие или завершающие строительство перечисленных типов построек. Кроме того, в Дия им будут приходить push-уведомления о результатах строительных услуг, которые были оформлены в ЦПАУ. Но будут поступать только после подачи документов в Единую государственную электронную систему в сфере строительства и их рассмотрения.

Что можно будет сделать с помощью новой услуги?

Внедренная функция даст украинцам возможность дистанционно, без обращения в ЦНАПУ или другие службы, выполнить следующие действия:

сообщить о начале строительства объекта;

зарегистрировать декларацию о его готовности согласно стройпаспорту.

Все это можно будет сделать всего за несколько кликов, даже не выходя из дома. Раньше же гражданам, решившим построить дом гараж или другое сооружение, приходилось лично обращаться в ЦПАУ.

После последнего обновления Дия количество строительных услуг, которыми могут воспользоваться украинцы, возросло до 10. Это не только облегчает процесс оформления строительства, а также способствует борьбе с коррупцией в строительной сфере. Ведь еще совсем недавно количество «отмывающих» на строительстве средств достигало 7 млрд грн. Однако цифровизация этой сферы помогла существенно уменьшить эту сумму, сделав целый ряд процессов, связанных со строительством, более простыми и прозрачными.