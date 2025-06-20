У Дія з’явилась довгоочікувана послуга: кому вона знадобиться

Українцям тепер стало простіше вирішувати певні питання, пов’язані із будівництвом. Йдеться про старт будівельних робіт та введення в експлуатацію приватних будинків і господарських споруд. Тепер повідомити про початок будівництва, як і про його завершення можна буде через застосунок Дія.

Хто зможе скористатись новою послугою?

Як розповіли у Міністерстві цифрової трансформації, нова послуга повідомлення про початок чи завершення будівництва буде працювати лише для певних категорій будівель. А саме:

будинків площею до 500 кв. м та висотою до 2 поверхів;

споруд господарського призначення – сараї, гаражі, літні кухні тощо.

Тобто скористатися даною послугою зможуть лише українці, які розпочали чи завершують будівництво перелічених типів споруд. Крім того у Дія їм приходитимуть push-сповіщення щодо результатів будівельних послуг, які були оформлені у ЦНАПі. Але надходитимуть вони лише після подачі документів до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та їх розгляду.

Що саме можна буде зробити за допомогою нової послуги?

Нововпроваджена функція дасть українцям можливість дистанційно, без звернення до ЦНАПУ чи інших служб, виконати наступні дії:

повідомити про початок будівництва об’єкту;

зареєструвати декларацію про його готовність згідно із будпаспортом.

Все це можна буде зробити всього за кілька кліків, навіть не виходячи з дому. Раніше ж громадянам, що вирішили побудувати будинок гараж чи іншу споруду, доводилося особисто звертатися до ЦНАПУ.

Після останнього оновлення Дія, кількість будівельних послуг, якими можуть скористатися українці, зросла до 10. Це не тільки полегшує процес оформлення будівництва, а також сприяє боротьбі з корупцією у будівельний сфері. Адже ще зовсім нещодавно кількість коштів, які «відмивали» на будівництві, сягала 7 млрд грн. Однак цифровізація цієї сфери допомогла суттєво зменшити цю суму, зробивши цілу низку процесів, пов’язаних з будівництвом, більш простими та прозорими.