Детей не будут пускать в школу, а родителей будут наказывать: с сентября ожидаются новые ограничения

В Украине готовятся к усилению контроля над вакцинацией. Уже готовится новый законопроект, предусматривающий жесткие ограничения для непривитых детей и возможные штрафные санкции для родителей. Законопроект №13367, представленный Кабинетом Министров, имеет целью существенно изменить подход к защите населения от инфекционных болезней.

Вакцинация станет фактически обязательной

Согласно документу, посещать детские сады, школы, оздоровительные и другие детские заведения смогут только дети, имеющие соответствующие прививки. Исключения предусмотрены только при наличии медицинских противопоказаний — временных или постоянных. В таких случаях решение о допуске ребенка в учебный процесс будет принимать врачебно-консультативная комиссия.

Если же противопоказаний нет, но родители отказываются от вакцинации, ребенку могут запретить посещать учебное заведение. В то же время право на получение образования никто не отменяет: его можно будет получать в других формах — заочно, дистанционно или индивидуально.

“Законопроект “О защите населения от инфекционных болезней” должен регулировать эту сферу жизнедеятельности, причем достаточно жестко“, — говорится в пояснительной записке.

Также предусмотрено, что медицинские работники обязаны составлять акт в случае отказа родителей от прививки. Это позволит фиксировать случаи невыполнения требований законодательства.

В будущем может быть и административная ответственность

Одним из самых резонансных пунктов есть намерение ввести административную и даже уголовную ответственность за нарушение требований по вакцинации. В течение шести месяцев с момента принятия законопроекта Кабинет Министров должен разработать отдельные изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Кто будет нести ответственность — пока не уточняется. Это могут быть:

Родители, отказывающиеся вакцинировать детей без медицинских оснований. Совершеннолетние граждане, игнорирующие вакцинацию от особо опасных болезней. Те, кто отказывается следовать инструкциям медиков при выявлении инфекционной болезни.

Вопрос вакцинации вновь стал актуальным на фоне периодических вспышек таких болезней как корь, дифтерия и полиомиелит. По данным Минздрава, уровень охвата вакцинацией в Украине остается недостаточным, особенно у детей до 5 лет.