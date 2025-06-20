Детей не будут пускать в школу, а родителей будут наказывать: с сентября ожидаются новые ограничения
В Украине готовятся к усилению контроля над вакцинацией. Уже готовится новый законопроект, предусматривающий жесткие ограничения для непривитых детей и возможные штрафные санкции для родителей. Законопроект №13367, представленный Кабинетом Министров, имеет целью существенно изменить подход к защите населения от инфекционных болезней.
Вакцинация станет фактически обязательной
Согласно документу, посещать детские сады, школы, оздоровительные и другие детские заведения смогут только дети, имеющие соответствующие прививки. Исключения предусмотрены только при наличии медицинских противопоказаний — временных или постоянных. В таких случаях решение о допуске ребенка в учебный процесс будет принимать врачебно-консультативная комиссия.
Если же противопоказаний нет, но родители отказываются от вакцинации, ребенку могут запретить посещать учебное заведение. В то же время право на получение образования никто не отменяет: его можно будет получать в других формах — заочно, дистанционно или индивидуально.
“Законопроект “О защите населения от инфекционных болезней” должен регулировать эту сферу жизнедеятельности, причем достаточно жестко“, — говорится в пояснительной записке.
Также предусмотрено, что медицинские работники обязаны составлять акт в случае отказа родителей от прививки. Это позволит фиксировать случаи невыполнения требований законодательства.
В будущем может быть и административная ответственность
Одним из самых резонансных пунктов есть намерение ввести административную и даже уголовную ответственность за нарушение требований по вакцинации. В течение шести месяцев с момента принятия законопроекта Кабинет Министров должен разработать отдельные изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.
Кто будет нести ответственность — пока не уточняется. Это могут быть:
- Родители, отказывающиеся вакцинировать детей без медицинских оснований.
- Совершеннолетние граждане, игнорирующие вакцинацию от особо опасных болезней.
- Те, кто отказывается следовать инструкциям медиков при выявлении инфекционной болезни.
Вопрос вакцинации вновь стал актуальным на фоне периодических вспышек таких болезней как корь, дифтерия и полиомиелит. По данным Минздрава, уровень охвата вакцинацией в Украине остается недостаточным, особенно у детей до 5 лет.