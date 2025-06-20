Дітей не пускатимуть до школи, а батьків каратимуть: з вересня очікуються нові обмеження

В Україні готуються до посилення контролю за вакцинацією. Вже готують новий законопроєкт, який передбачає жорсткі обмеження для нещеплених дітей і можливі штрафні санкції для батьків. Законопроєкт №13367, поданий Кабінетом Міністрів, має на меті суттєво змінити підхід до захисту населення від інфекційних хвороб.

Вакцинація стане фактично обов’язковою

Згідно з документом, відвідувати дитячі садки, школи, оздоровчі та інші дитячі заклади зможуть лише ті діти, які мають відповідні щеплення. Винятки передбачені тільки у разі наявності медичних протипоказань — тимчасових або постійних. У таких випадках рішення щодо допуску дитини до навчального процесу ухвалюватиме лікарсько-консультативна комісія.

Якщо ж протипоказань немає, але батьки відмовляються від вакцинації, дитині можуть заборонити відвідувати заклад освіти. Водночас право на здобуття освіти ніхто не скасовує: її можна буде отримувати в інших формах — заочно, дистанційно чи індивідуально.

«Законопроєкт «Про захист населення від інфекційних хвороб» має регулювати цю сферу життєдіяльності, причому досить жорстко», — йдеться в пояснювальній записці.

Також передбачено, що медичні працівники зобов’язані складати акт у разі відмови батьків від щеплення. Це дозволить фіксувати випадки невиконання вимог законодавства.

У майбутньому може бути й адміністративна відповідальність

Одним із найрезонансніших пунктів є намір запровадити адміністративну та навіть кримінальну відповідальність за порушення вимог щодо вакцинації. Протягом шести місяців від моменту ухвалення законопроєкту Кабінет Міністрів має розробити окремі зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення.

Хто саме нестиме відповідальність — поки не уточнюється. Це можуть бути:

Батьки, які відмовляються вакцинувати дітей без медичних підстав. Повнолітні громадяни, які ігнорують вакцинацію від особливо небезпечних хвороб. Ті, хто відмовляється дотримуватись інструкцій медиків у разі виявлення інфекційної хвороби.

Питання вакцинації знову стало актуальним на тлі періодичних спалахів таких хвороб, як кір, дифтерія та поліомієліт. За даними МОЗ, рівень охоплення вакцинацією в Україні залишається недостатнім, особливо серед дітей до 5 років.