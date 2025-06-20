Некоторым украинцам спишут долги: кто может попасть в этот список

После начала полномасштабного вторжения финансовые нагрузки на украинских предпринимателей существенно возросли. Многие оказались в ситуации, когда платить налоги стало сложно или и вовсе невозможно. В итоге стремительный рост числа ФЛП с налоговыми долгами.

По словам народной депутатки Нины Южаниной, которая является членом парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, по состоянию на май 2025 года более 1,29 миллиона физических лиц-предпринимателей задолжали государству более 13 миллиардов гривен.

«За последние три года количество ФЛП с налоговым долгом увеличилось с 670 тыс. в феврале 2022 года до 1,29 млн по состоянию на начало мая 2025 года», — сообщила Южанина.

Она объясняет, что главной причиной роста должников стала мобилизация. После вторжения РФ многие предприниматели вынуждены были покинуть бизнес, ведь ушли на фронт или были призваны на военную службу. Как следствие, в марте 2022 года количество должников выросло на 213 тысяч, или 31%, то есть в 1,6 раза.

Однако для части предпринимателей появилась надежда на списание задолженности.

Что изменится для ФЛП, которые служат в ВСУ?

Налоговый комитет Верховной Рады уже поддержал законопроект, предусматривающий механизм списания налоговых долгов для мобилизованных ФЛП и заключивших контракт на прохождение военной службы.

“Используя данные Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, налоговой не будут начисляться долги, а начисленные будут аннулированы, суммы авансовых взносов, штрафов и пени по единому налогу, военному сбору и ЕСВ за все время военной службы”, — подчеркнула Южанина.

Таким образом, мобилизованные предприниматели смогут избежать накопления новых долгов, а также избавиться от уже начисленных штрафных санкций. Это станет существенной поддержкой для тех, кто вынужден временно прекратить предпринимательскую деятельность из-за участия в защите страны.

Следует отметить, что механизм аннулирования долгов будет касаться только периода военной службы. То есть, предпринимателям не спишут образовавшиеся долги до мобилизации или после увольнения со службы.