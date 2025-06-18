Учительница раскритиковала родителей за то, как дети проводят летние каникулы

Украинская педагогиня Ольга Танаскова публично обратилась к родителям с советом по поводу летнего отдыха школьников. В своем сообщении в Instagram она подняла актуальный вопрос о том, как дети проводят длительные летние каникулы — а это, по ее мнению, может оказывать существенное влияние на их уровень знаний и мотивацию к обучению.

По словам учительницы, летний период в Украине длится дольше, чем в большинстве европейских стран. Однако вместо того, чтобы разнообразить досуг ребенка полезными занятиями, многие родители полностью отменяют любую интеллектуальную нагрузку. Как следствие, школьники большинство времени проводят дома наедине с гаджетами, ведь родители работают, а альтернативы либо дорогие (как лагеря), либо малоэффективные (например, пребывание у бабушки, где те же гаджеты).

“Многие родители летом три месяца каникул вообще ничем не занимают детей. И, честно говоря, меня как учителя это почему-то напрягает. Они ничего не делают, сидят в телефонах. И просто все мои усилия и старания, вот мы учились, они ходили к школьникам, а потом они раз и три месяца нет. А у детей еще не сформировались такие хорошие навыки к чтению, письму, примерам. Они все забыли, а потом оказывается, что вся моя работа никому не нужна”, – делится своими переживаниями Танаскова.

Танаскова говорит, что такое проведение каникул недопустимо

Педагогиня подчеркивает, что длительный период без занятий негативно влияет не только на знания, но и на эмоциональное состояние учащихся. Дети теряют мотивацию, привыкают к пассивному досугу, постепенно погружаясь в скуку или непрерывный просмотр видео.

“Дети три месяца сидят в телефонах, забывают читать и писать”, – констатирует она.

Чтобы избежать подобных последствий, учительница советует даже во время каникул находить баланс между отдыхом и развитием. Это могут быть творческие активности, подвижные игры, чтение, участие в мастер-классах или познавательные опыты. Хорошим вариантом будет также летний курс или обучающая группа, где занятия проходят несколько раз в неделю и помогают поддерживать мышление в тонусе.

Танаскова убеждена, что даже небольшие усилия со стороны родителей могут существенно изменить ситуацию: если ребенок проведет лето не перед экраном, а в более активной и познавательной среде, то возвращение в школьный режим будет гораздо легче и приятнее.