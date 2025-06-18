Вчителька розкритикувала батьків за те, як діти проводять літні канікули

Українська педагогиня Ольга Танаскова публічно звернулася до батьків із порадою щодо літнього відпочинку школярів. У своєму дописі в Instagram вона підняла актуальне питання про те, як діти проводять тривалі літні канікули — а це, на її думку, може суттєво впливати на їхній рівень знань і мотивацію до навчання.

За словами вчительки, літній період в Україні триває довше, ніж у більшості європейських країн. Проте замість того, аби урізноманітнити дозвілля дитини корисними заняттями, багато батьків повністю скасовують будь-яке інтелектуальне навантаження. Як наслідок — школярі більшість часу проводять вдома наодинці з ґаджетами, адже батьки працюють, а альтернативи або дорогі (як табори), або малоефективні (наприклад, перебування в бабусі, де ті ж гаджети).

«Багато батьків літом три місяці канікул взагалі нічим не займають дітей. І, чесно кажучи, мене як вчителя це чомусь напрягає. Вони нічого не роблять, сидять в телефонах. І просто всі мої зусилля та старання, от ми вчилися, вони ходили дошколярики, а потім вони раз і три місяці немає. А в дітей ще не сформувалися таких гарних навичок до читання, письма, прикладів. Вони все забули, а потім виявляється, що вся моя робота нікому не потрібна», – ділиться своїми переживаннями Танаскова.

Танаскова каже, що таке проведення канікул є неприпустимим

Педагогиня підкреслює, що тривалий період без занять негативно впливає не лише на знання, а й на емоційний стан учнів. Діти втрачають мотивацію, звикають до пасивного дозвілля, поступово занурюючись у нудьгу або безперервний перегляд відео.

“Діти три місяці сидять у телефонах, забувають читати і писати”, – констатує вона.

Щоб уникнути подібних наслідків, вчителька радить навіть під час канікул знаходити баланс між відпочинком та розвитком. Це можуть бути творчі активності, рухливі ігри, читання, участь у майстер-класах чи пізнавальні досліди. Гарним варіантом буде також літній курс або навчальна група, де заняття проходять кілька разів на тиждень і допомагають підтримувати мислення в тонусі.

Танаскова переконана, що навіть невеликі зусилля з боку батьків можуть суттєво змінити ситуацію: якщо дитина проведе літо не перед екраном, а у більш активному та пізнавальному середовищі, то повернення до шкільного режиму буде значно легшим та приємнішим.