ПриватБанк засмутив українців новиною: тепер за це доведеться платити щоразу

Одна з найбільших державних фінансових установ України ПриватБанк, анонсувала зміни у наданні популярної послуги. Починаючи з 1 січня 2026 року, доставка платіжних карток, яка донині була безкоштовною, стане платною як для українських, так і для закордонних клієнтів.

Як зазначили в пресслужбі банку, запроваджується фіксована комісія за організацію доставки карток, які випускаються чи перевипускаються. Раніше запуск цієї ініціативи вже неодноразово відкладали, однак наразі в ПриватБанку офіційно підтвердили остаточну дату — 01.01.2026.

Яка буде вартість доставки карток?

По Україні — фіксована сума 80 грн з ПДВ.

За кордон — ціна буде варіюватися залежно від країни доставки та міжнародного тарифу логістичних компаній.

До цього часу клієнти мали можливість безоплатно отримувати свої картки як у межах України, так і в понад 40 інших країнах. Нова комісія покриє логістичні витрати банку, а також стане частиною ширшої політики поступового оптимізування витрат на необов’язкові послуги.

Чому ПриватБанк запроваджує комісію?

Банківська галузь в Україні переживає трансформацію. Все більше установ переходять до платних моделей за додаткові сервіси, особливо у випадках, коли йдеться про зручність клієнтів (як-от доставка до дверей).

З урахуванням зростання логістичних витрат та популярності цієї послуги серед клієнтів (особливо за кордоном), банк вирішив змінити умови і запровадити єдині прозорі тарифи. Таким чином, перевипуск картки з доставкою вже не буде «безкоштовною опцією за замовчуванням».

Альтернативи для клієнтів

Ті, хто не бажає сплачувати за доставку, як і раніше, зможуть:

Отримати картку безкоштовно у відділенні ПриватБанку. Оформити віртуальну картку в додатку Приват24, що підходить для онлайн-платежів. Скористатися цифровими гаманцями (Apple Pay, Google Pay) без фізичної картки.

До 1 січня 2026 року послуга залишатиметься безоплатною, тож клієнти можуть завчасно перевипустити картку, якщо термін дії спливає.