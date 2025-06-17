«Резерв+» знову оновили: які додаткові функції з’являться найближчим часом?

Міністерство оборони України продовжує активну цифрову трансформацію військової сфери. Одним із ключових інструментів цього процесу є застосунок «Резерв+», який уже найближчим часом отримає нові функції. Про майбутні оновлення розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

«Наше стратегічне бачення — це взагалі всю взаємодію з ТЦК перевести у цифрову зручну форму. Всі етапи взаємодії з військовою системою мають бути оцифровані — від постанови на облік до демобілізації. Весь цей шлях має бути прозорим, зрозумілим і головне — контрольованим людиною. Це те, що ми зараз фактично робимо», — наголосила Черногоренко.

Що нового з’явиться у застосунку?

У найближчі тижні розробники планують додати дві ключові функції:

Можливість сплати штрафів онлайн. Громадяни, які не з’явилися до ТЦК без поважної причини, зможуть погасити адміністративний штраф прямо через застосунок. Проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у зручному закладі охорони здоров’я. Користувачі самі зможуть обирати, де пройти необхідну медичну перевірку.

«Найближчим часом, протягом 3–4 тижнів ми вже запустимо цей функціонал у Резерв+. Це очікувана функція насправді. І вона дасть можливість допомогти тим громадянам, які з якихось причин не можуть з’явитися до ТЦК, не можуть сплатити штраф швидко, але хочуть і розуміють, що це їх обов’язок щодо держави. Тому це, напевно, найбільший реліз буде цього літа, коли ми зробимо це можливим», — зазначила заступниця міністра.

Відстрочки також оцифрують

У планах ще масштабніші зміни. Міністерство планує оцифрувати всі 35 типів відстрочок від мобілізації. Це дасть змогу автоматизувати процеси подання документів, зменшити навантаження на ТЦК та знизити рівень бюрократії. Кажуть, що це складний процес, але можливий.

«Але ми все одно наполегливо рухаємося до того, щоб оцифрувати всі 35 типів відстрочок – це наш пріоритет. Пріоритет Міністерства оборони, інших міністерств. І ми обов’язково це зробимо», — додала Катерина Черногоренко.

Станом на червень 2025 року застосунком «Резерв+» користуються вже майже 4,5 мільйона громадян. Це свідчить про потребу у зручному онлайн-сервісі й про те, що його варто розвивати.