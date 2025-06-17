«Резерв+» снова обновили: какие дополнительные функции появятся в ближайшее время?

Министерство обороны Украины продолжает активную цифровую трансформацию военной сферы. Одним из ключевых инструментов этого процесса является приложение «Резерв+», которое в ближайшее время получит новые функции. О предстоящих обновлениях рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.

«Наше стратегическое видение – это вообще все взаимодействие с ТЦК перевести в цифровую удобную форму. Все этапы взаимодействия с военной системой должны быть оцифрованы от постановления на учет до демобилизации. Весь этот путь должен быть прозрачным, понятным и главное контролируемым человеком. Это то, что мы сейчас фактически делаем», — подчеркнула Черногоренко.

Что нового появится в приложении?

В ближайшие недели разработчики планируют добавить две ключевые функции:

Возможность уплаты штрафов онлайн. Граждане, не явившиеся в ТЦК без уважительной причины, смогут погасить административный штраф прямо через приложение. Прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) в удобном учреждении здравоохранения. Пользователи сами смогут выбирать, где пройти необходимую медицинскую проверку.

«В ближайшее время в течение 3–4 недель мы уже запустим этот функционал в Резерв+. Это ожидаемая функция на самом деле. И она позволит помочь тем гражданам, которые по каким-то причинам не могут явиться в ТЦК, не могут оплатить штраф быстро, но хотят и понимают, что это их обязанность в отношении государства. Поэтому это, наверное, самый большой релиз будет этим летом, когда мы сделаем это возможным», — отметила замминистра.

Отсрочки также оцифруют

В планах еще более масштабные изменения. Министерство планирует оцифровать все 35 типов отсрочок от мобилизации. Это позволит автоматизировать процессы подачи документов, снизить нагрузку на ТЦК и снизить уровень бюрократии. Говорят, это сложный процесс, но возможный.

«Но мы все равно настойчиво двигаемся к тому, чтобы оцифровать все 35 типов отсрочок – это наш приоритет. Приоритет Министерства обороны и других министерств. И мы обязательно это сделаем», – добавила Екатерина Черногоренко.

По состоянию на июнь 2025 г. приложением «Резерв+» пользуются уже почти 4,5 миллиона граждан. Это свидетельствует о необходимости удобного онлайн-сервиса и о том, что его следует развивать.