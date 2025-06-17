Эксперты рассказали, какое давление в шинах уничтожает подвеску и создает ряд других проблем

Контроль давления в шинах – это то, чем постоянно должен заниматься каждый водитель. Именно шины – единственный элемент, непосредственно контактирующий с дорожным покрытием. От них сильно зависит комфорт и безопасность водителя и пассажиров. Даже небольшие отклонения, как в сторону понижения, так и превышения, могут иметь критические последствия для управляемости и общего состояния автомобиля. Расскажем об этом подробнее.

Чем чревато неправильное давление в шинах?

Среди основных рисков:

Повышенная нагрузка на подвеску. Перекачанные шины снижают амортизационные свойства, заставляя подвеску брать на себя все ушибы от ям и неровностей. Уменьшение сцепления с дорогой. Слишком мягкие или жесткие шины ухудшают управляемость автомобилем, особенно в дождь или на поворотах. Рост расхода горючего. Неправильное давление вызывает сопротивление качению, заставляя двигатель работать более интенсивно. Преждевременное износ шин. Неравномерная нагрузка приводит к более быстрому истиранию отдельных участков протектора. Риск разрыва резины. Особенно это касается сильно спущенных шин, и когда автомобиль едет на высокой скорости.

Для легковых автомобилей нормальным считается давление в пределах 2,2–2,3 бар, для кроссоверов и внедорожников – около 2,4 бар. Точные значения всегда указаны в руководстве по эксплуатации или на заводской наклейке.

Давление в шинах – это важный показатель Это о комфорте, эффективности, безопасности и долговечности автомобиля. И хотя кажется, что +0,2 бара или -0,3 бара не имеют значения, именно такие мелочи могут стать причиной больших проблем.

Как и когда проверять давление в шинах?

Показатели давления следует проверять только на холодных шинах, то есть до поездки. Через 5–10 минут движения воздуха внутри нагревается и манометр покажет завышенное значение. Идеальное время – утром или после длительной стоянки.

Имеет ли значение состояние шин?

Шины имеют ограниченный ресурс. Даже если давление идеальное, изношенный протектор потеряет способность эффективно обеспечивать надежное сцепление. Минимально допустимая глубина протектора – 1,6 мм, но специалисты рекомендуют менять летнюю резину уже при 3 мм, особенно если часто ездите в дождь.

Большинство шин имеют индикаторы износа – выступы внутри рисунка. Обращайте на них внимание при каждом сезонном смотре.