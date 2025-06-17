Експерти розповіли, який тиск у шинах нищить підвіску та створює низку інших проблем

Контроль тиску в шинах — це те, чим постійно має займатися кожен водій. Саме шини — єдиний елемент, який безпосередньо контактує з дорожнім покриттям. Від них сильно залежить комфорт та безпека водія і пасажирів. Навіть невеликі відхилення, як у бік зниження, так і перевищення, можуть мати критичні наслідки для керованості й загального стану автомобіля. Розповімо про це детальніше.

Чим загрожує неправильний тиск у шинах?

Серед основних ризиків:

Підвищене навантаження на підвіску. Перекачані шини знижують амортизаційні властивості, змушуючи підвіску брати на себе всі удари від ям і нерівностей. Зменшення зчеплення з дорогою. Надто м’які або тверді шини погіршують керованість автомобілем, особливо в дощ або на поворотах. Зростання витрати пального. Неправильний тиск викликає опір коченню, змушуючи двигун працювати інтенсивніше. Передчасне зношення шин. Нерівномірне навантаження призводить до швидшого стирання окремих ділянок протектора. Ризик розриву гуми. Особливо це стосується сильно спущених шин, й коли авто їде на високій швидкості.

Для легкових автомобілів нормальним вважається тиск у межах 2,2–2,3 бар, для кросоверів і позашляховиків — близько 2,4 бар. Точні значення завжди вказані в інструкції з експлуатації або на заводській наклейці.

Тиск у шинах — це важливий показник Це про комфорт, ефективність, безпеку і довговічність автомобіля. І хоча здається, що +0,2 бар чи -0,3 бар не мають значення, саме такі дрібниці можуть стати причиною великих проблем.

Як і коли перевіряти тиск у шинах?

Показники тиску слід перевіряти лише на “холодних” шинах, тобто до поїздки. Через 5–10 хвилин руху повітря всередині нагрівається, і манометр покаже завищене значення. Ідеальний час — вранці або після тривалої стоянки.

Чи має значення стан шин?

Шини мають обмежений ресурс. Навіть якщо тиск ідеальний, зношений протектор втратить здатність ефективно забезпечувати надійне зчеплення. Мінімально допустима глибина протектора — 1,6 мм, але фахівці рекомендують змінювати літню гуму вже при 3 мм, особливо якщо часто їздите в дощ.

Більшість шин мають індикатори зношування — виступи всередині малюнка. Звертайте на них увагу при кожному сезонному огляді.