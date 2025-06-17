Експерти розповіли, який тиск у шинах нищить підвіску та створює низку інших проблем
Контроль тиску в шинах — це те, чим постійно має займатися кожен водій. Саме шини — єдиний елемент, який безпосередньо контактує з дорожнім покриттям. Від них сильно залежить комфорт та безпека водія і пасажирів. Навіть невеликі відхилення, як у бік зниження, так і перевищення, можуть мати критичні наслідки для керованості й загального стану автомобіля. Розповімо про це детальніше.
Чим загрожує неправильний тиск у шинах?
Серед основних ризиків:
- Підвищене навантаження на підвіску. Перекачані шини знижують амортизаційні властивості, змушуючи підвіску брати на себе всі удари від ям і нерівностей.
- Зменшення зчеплення з дорогою. Надто м’які або тверді шини погіршують керованість автомобілем, особливо в дощ або на поворотах.
- Зростання витрати пального. Неправильний тиск викликає опір коченню, змушуючи двигун працювати інтенсивніше.
- Передчасне зношення шин. Нерівномірне навантаження призводить до швидшого стирання окремих ділянок протектора.
- Ризик розриву гуми. Особливо це стосується сильно спущених шин, й коли авто їде на високій швидкості.
Для легкових автомобілів нормальним вважається тиск у межах 2,2–2,3 бар, для кросоверів і позашляховиків — близько 2,4 бар. Точні значення завжди вказані в інструкції з експлуатації або на заводській наклейці.
Тиск у шинах — це важливий показник Це про комфорт, ефективність, безпеку і довговічність автомобіля. І хоча здається, що +0,2 бар чи -0,3 бар не мають значення, саме такі дрібниці можуть стати причиною великих проблем.
Як і коли перевіряти тиск у шинах?
Показники тиску слід перевіряти лише на “холодних” шинах, тобто до поїздки. Через 5–10 хвилин руху повітря всередині нагрівається, і манометр покаже завищене значення. Ідеальний час — вранці або після тривалої стоянки.
Чи має значення стан шин?
Шини мають обмежений ресурс. Навіть якщо тиск ідеальний, зношений протектор втратить здатність ефективно забезпечувати надійне зчеплення. Мінімально допустима глибина протектора — 1,6 мм, але фахівці рекомендують змінювати літню гуму вже при 3 мм, особливо якщо часто їздите в дощ.
Більшість шин мають індикатори зношування — виступи всередині малюнка. Звертайте на них увагу при кожному сезонному огляді.