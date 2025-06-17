Их укус смертоноснее укуса гадюки: крошечные создания, убивающие за 3 секунды
По размеру меньше спички эти насекомые способны мгновенно парализовать жертву и «добить» целой колонией.
Вы когда-то задумывались, какое животное самое ядовитое на земле. Это не кобра, не змея и даже не оса. На первом месте в этом смертоносном рейтинге – крохотное, почти незаметное создание. По своему размеру это насекомое меньше спички, но может убить человека за считанные секунды.
Самое опасное насекомое планеты – кто это?
Маленькое насекомое, имеющее самый токсичный в мире яд – это Pogonomyrmex maric. Так называемая муравей-жнец, водящаяся в пустынях Америки, находится на самой вершине списка наиболее ядовитых существ на Земле.
Эти крошечные муравьи красно-бурого цвета вырастают не более чем до 15 миллиметров. У них очень крепкие челюсти и задние лапы, которые помогают этим муравьям переносить груз, что в десятки раз превышает их собственный вес.
Маленькие убийцы со смертельно опасным ядом
Несмотря на крохотные размеры, муравья-жнца нельзя недооценивать. Ее яд ученые давно сочли самым ядовитым в мире. Она примерно в 20 раз токсичнее осины, и даже превосходит по силе действия яда черной вдовы. Что говорить, если только один муравей может за 3 укуса убить 500-граммовую крысу.
Что содержится в яде муравья-жнеца?
Состав яда самого опасного насекомого планеты поражает. В ней присутствует целый ряд опасных веществ, способных нанести жертве ужасных мучений. В частности:
- Нейротоксины, вызывающие мгновенный паралич.
- Ферменты, задачей которых является расщепление тканей, что облегчает переваривание.
- Феромоны, которые привлекают другие муравьи к уже парализованной жертве.
Что будет, если муравей-жнец укусит человека?
Для человека укус одного муравья не будет смертельным, но неприятные ощущения гарантированы:
- резкая боль, как от ожога;
- покраснение и отек в месте укуса;
- зуд, не проходящий несколько часов;
- возможны аллергические реакции, в частности отек лица, проблемы с дыханием, а иногда даже анафилактический шок.
Такой вред может причинить один муравей. Но если вы оказались рядом с целой колонией муравьев, лучше обойти их стороной.