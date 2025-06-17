Их укус смертоноснее укуса гадюки: крошечные создания, убивающие за 3 секунды

Вы когда-то задумывались, какое животное самое ядовитое на земле. Это не кобра, не змея и даже не оса. На первом месте в этом смертоносном рейтинге – крохотное, почти незаметное создание. По своему размеру это насекомое меньше спички, но может убить человека за считанные секунды.

Самое опасное насекомое планеты – кто это?

Маленькое насекомое, имеющее самый токсичный в мире яд – это Pogonomyrmex maric. Так называемая муравей-жнец, водящаяся в пустынях Америки, находится на самой вершине списка наиболее ядовитых существ на Земле.

Эти крошечные муравьи красно-бурого цвета вырастают не более чем до 15 миллиметров. У них очень крепкие челюсти и задние лапы, которые помогают этим муравьям переносить груз, что в десятки раз превышает их собственный вес.

Маленькие убийцы со смертельно опасным ядом

Несмотря на крохотные размеры, муравья-жнца нельзя недооценивать. Ее яд ученые давно сочли самым ядовитым в мире. Она примерно в 20 раз токсичнее осины, и даже превосходит по силе действия яда черной вдовы. Что говорить, если только один муравей может за 3 укуса убить 500-граммовую крысу.

Что содержится в яде муравья-жнеца?

Состав яда самого опасного насекомого планеты поражает. В ней присутствует целый ряд опасных веществ, способных нанести жертве ужасных мучений. В частности:

Нейротоксины, вызывающие мгновенный паралич. Ферменты, задачей которых является расщепление тканей, что облегчает переваривание. Феромоны, которые привлекают другие муравьи к уже парализованной жертве.

Что будет, если муравей-жнец укусит человека?

Для человека укус одного муравья не будет смертельным, но неприятные ощущения гарантированы:

резкая боль, как от ожога;

покраснение и отек в месте укуса;

зуд, не проходящий несколько часов;

возможны аллергические реакции, в частности отек лица, проблемы с дыханием, а иногда даже анафилактический шок.

Такой вред может причинить один муравей. Но если вы оказались рядом с целой колонией муравьев, лучше обойти их стороной.