Наука

Їх укус смертоносніший за укус гадюки: крихітні створіння, що вбивають за 3 секунди

За розміром менші, ніж сірник, ці комахи здатні миттєво паралізувати жертву та «добити» цілою колонією.

Дайнеко Наталія18.06.2025

Ви колись замислювались, яка тварина найотруйніша на землі. Це не кобра, не гадюка і навіть не оса. На першому місці в цьому смертоносному рейтингу – крихітне, майже непомітне створіння. За своїм розміром ця комаха менша за сірник, але може вбити людину за лічені секунди.

Найнебезпечніша комаха планети — хто вона?

Маленька комаха, що має найтоксичнішу у світі отруту – це Pogonomyrmex maric. Так звана мураха-жнець, що водиться у пустелях Америки, знаходиться на самій вершині списку найбільш отруйних істот на Землі.

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Ці крихітні мурашки червоно-бурого кольору виростають не більше, ніж до 15 міліметрів. У них дуже міцні щелепи та задні лапи, які допомагають цим мурахам переносити вантаж, що в десятки разів перевищує їх власну вагу.

Маленькі вбивці зі смертельно небезпечною отрутою

Попри крихітні розміри, мураху-жнеця не можна недооцінювати. Її отруту вчені давно визнали найбільш отруйною у світі. Вона приблизно у 20 разів токсичніша за осину, і навіть перевершує за силою дії отруту чорної вдови. Що казати, якщо лише одна мураха може за 3 укуси вбити 500-грамового щура.

Що міститься в отруті мурахи-жнеця?

Склад отрути найнебезпечнішої комахи планети вражає. У ній присутня ціла низка небезпечних речовин, що здатні завдати жертві жахливих мук. Зокрема:

  1. Нейротоксини, що викликають миттєвий параліч.
  2. Ферменти, завданням яких є розщеплення тканин, що полегшує перетравлювання.
  3. Феромони, які приваблюють інших мурах до вже паралізованої жертви.

Що буде, якщо мураха-жнець вкусить людину?

Для людини укус однієї мурашки не буде смертельним, але неприємні відчуття гарантовані:

  • різкий біль, як від опіку;
  • почервоніння та набряк в місці укусу;
  • зуд, що не проходить кілька годин;
  • можливі алергічні реакції, зокрема набряк обличчя, проблеми з диханням, а подекуди навіть анафілактичний шок.

Такої шкоди може заподіяти одна мурашка. Та якщо ви опинилися поруч із цілою колонією мурах-жнеців, краще обійти їх стороною

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Дайнеко Наталія18.06.2025
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