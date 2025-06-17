Їх укус смертоносніший за укус гадюки: крихітні створіння, що вбивають за 3 секунди

Ви колись замислювались, яка тварина найотруйніша на землі. Це не кобра, не гадюка і навіть не оса. На першому місці в цьому смертоносному рейтингу – крихітне, майже непомітне створіння. За своїм розміром ця комаха менша за сірник, але може вбити людину за лічені секунди.

Найнебезпечніша комаха планети — хто вона?

Маленька комаха, що має найтоксичнішу у світі отруту – це Pogonomyrmex maric. Так звана мураха-жнець, що водиться у пустелях Америки, знаходиться на самій вершині списку найбільш отруйних істот на Землі.

Ці крихітні мурашки червоно-бурого кольору виростають не більше, ніж до 15 міліметрів. У них дуже міцні щелепи та задні лапи, які допомагають цим мурахам переносити вантаж, що в десятки разів перевищує їх власну вагу.

Маленькі вбивці зі смертельно небезпечною отрутою

Попри крихітні розміри, мураху-жнеця не можна недооцінювати. Її отруту вчені давно визнали найбільш отруйною у світі. Вона приблизно у 20 разів токсичніша за осину, і навіть перевершує за силою дії отруту чорної вдови. Що казати, якщо лише одна мураха може за 3 укуси вбити 500-грамового щура.

Що міститься в отруті мурахи-жнеця?

Склад отрути найнебезпечнішої комахи планети вражає. У ній присутня ціла низка небезпечних речовин, що здатні завдати жертві жахливих мук. Зокрема:

Нейротоксини, що викликають миттєвий параліч. Ферменти, завданням яких є розщеплення тканин, що полегшує перетравлювання. Феромони, які приваблюють інших мурах до вже паралізованої жертви.

Що буде, якщо мураха-жнець вкусить людину?

Для людини укус однієї мурашки не буде смертельним, але неприємні відчуття гарантовані:

різкий біль, як від опіку;

почервоніння та набряк в місці укусу;

зуд, що не проходить кілька годин;

можливі алергічні реакції, зокрема набряк обличчя, проблеми з диханням, а подекуди навіть анафілактичний шок.

Такої шкоди може заподіяти одна мурашка. Та якщо ви опинилися поруч із цілою колонією мурах-жнеців, краще обійти їх стороною