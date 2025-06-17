Частный дом продают за смешные деньги: почему он стоит всего $950

В поселке Новая Гребля Черкасской области продают большой частный дом площадью 55 квадратных метров всего за 38 000 грн ($950). Вместе с домом продается еще и земельный участок большой площади, где новый владелец сможет обустроить себе сад, огород и даже пасеку.

В доме есть все необходимое и даже больше

В объявлении на одном из популярных порталов по продаже недвижимости владелец подробно описывает свой дом и расположенный рядом с ним земельный участок. По его словам, общая площадь дома составляет 55 квадратных метров, из которых жилыми являются 20,5 квадрата. В доме есть 2 комнаты, а крыша сделана из шифера. Правда стены – деревянные, однако они обложены цементной плиткой, а фундамент – кирпичный.

Также в доме есть действующая печь, так что с отоплением проблем не будет. Более того, владелец утверждает, что свет тоже есть. Что касается газа, то по улице он проведен. Так что, если нужно, можно легко организовать газоснабжение дома. Доступ к воде – через колодец во дворе.

Двор и земельный участок – дополнительный бонус к покупке

На участке рядом с домом, площадь которого составляет 46 соток, расположен сарай, а также погреб. Участок имеет ровный рельеф и огражден забором. Также есть небольшое дополнение к этому участку площадью 11 соток. На ней, по словам нынешнего владельца, можно оборудовать пасеку или установить солнечные панели. К тому же в 150 м расположен трансформатор электроэнергии.

До Черкасс далеко, но рядом есть вся необходимая инфраструктура

Расстояние от населенного пункта, где находится дом, до города Черкассы составляет около 60 км. В Киев же придется проехать 120 километров. Но рядом с домом и так есть вся необходимая инфраструктура. В частности:

магазин;

автобусная остановка;

река Супий.

Из поселка регулярно ходят автобусы, так что добраться до города – не проблема.

Казалось бы, для чего владельцу продавать такой дом, да еще с земельным участком, менее чем за $1000. Всё очень просто. Дом имеет деревянные стены, к тому же нуждается в капитальном ремонте. Тем не менее, он имеет огромный потенциал как загородный дом для отдыха. Хотя, чтобы довести его до ума, новому владельцу придется вложить немалые деньги.