Приватний будинок продають за смішні гроші: чому він коштує всього $950

У селищі Нова Гребля, що на Черкащині, продають великий приватний будинок площею 55 квадратних метрів лише за 38 000 грн ($950). Разом із будинком продається ще й земельна ділянка чималої площі, де новий власник зможе облаштувати собі сад, город та навіть пасіку.

У будинку є все необхідне і навіть більше

В оголошенні на одному з популярних порталів із продажу нерухомості власник детально описує свій будинок та розташовану поруч із ним земельну ділянку. За його словами, загальна площа будинку складає 55 квадратних метрів, з яких житловими є 20,5 квадратів. У будинку є 2 кімнати, а дах зроблений із шиферу. Щоправда стіни – дерев’яні, проте вони обкладені цементною плиткою, а фундамент – цегляний.

Також у будинку є діюча піч, тож із опаленням проблем не буде. Ба більше, власник стверджує, що світло теж є. Щодо газу, то по вулиці він проведений. Тож, якщо потрібно, можна легко організувати газопостачання будинку. Доступ до води – через колодязь у дворі.

Подвір’я та земельна ділянка – додатковий бонус до покупки

На ділянці поруч із будинком, площа якої становить 46 соток, розміщено сарай, а також погреб. Ділянка має рівний рельєф та огороджена парканом. Також є невеличкий додаток до цієї ділянки площею 11 соток. На ній, за словами теперішнього власника, можна обладнати пасіку чи встановити сонячні панелі. До того ж за 150 м розміщено трансформатор електроенергії.

До Черкас далеченько, але поруч є вся необхідна інфраструктура

Відстань від населеного пункту, де розташований будинок, до міста Черкаси становить близько 60 км. До Києва ж доведеться проїхати аж 120 кілометрів. Але поруч із будинком і так є вся необхідна інфраструктура. Зокрема:

магазин;

автобусна зупинка;

річка Супій.

Із селища регулярно ходять автобуси, тож дістатися до міста – не проблема.

Здавалось би, для чого власнику продавати такий будинок, та ще й із земельною ділянкою, менше ніж за $1000. Все дуже просто. Будинок має дерев’яні стіни, до того ж потребує капітального ремонту. Проте він має величезний потенціал як заміський будинок для відпочинку. Хоч, щоб довести його до пуття, новому власнику доведеться вкласти чималі гроші.