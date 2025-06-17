Истек срок действия карты: в ПриватБанке рассказали, как его восстановить
Чтобы перевыпустить карту, клиентам Привата даже не придется выходить из дома.
Клиенты государственного ПриватБанка, у которых истек срок действия платежной карты, могут ее перевыпустить. Сделать это совсем не сложно, особенно если у вас уже установлено приложение Приват24. Причем путём перевыпуска можно получить как цифровую Digital-карту, так и обычную пластиковую.
Как получить новую физическую карту в Привате?
По словам специалистов ПриватБанка, получить другую пластиковую карту, когда у вас истек срок действия предыдущей, можно выполнив определенную последовательность шагов. А именно:
- Запустить приложение Приват24.
- Открыть меню «Кошелек».
- Выбрать карту, которую хотите перевыпустить.
- Нажать кнопку «Заказать карту».
После этого можно забрать свою новую карту в любом отделении ПриватБанка. Для большего комфорта клиентов также существует услуга доставки карты по Украине и даже за границу.
Как оформить новую Digital-карту?
Существует еще один мгновенный способ получить новую банковскую карту. Речь идет о выпуске цифровой Digital-карты. Такую операцию можно осуществить с помощью приложения или веб-версии Приват24. Вот что нужно сделать:
- Войти в систему Приват24.
- Перейти к разделу «Все карты».
- Нажать кнопку «Добавить».
- Выбрать пункт «Digital-карта».
Сразу после выполнения последнего пункта этого порядка действий в приложении Приват24 появится новая цифровая карта.
Как можно использовать Digital-карту?
Цифровая банковская карта – это почти то же, что и физическая карта. С ней можно выполнять следующие операции:
- покупать онлайн;
- оплачивать покупки в магазинах, супермаркетах, аптеках и т.п.;
- снимать наличные в банкоматах.
Единственная разница между пластиковой и Digital-картой состоит в том, что для использования последней необходим смартфон.
В ПриватБанке также напомнили, что все карты, срок действия которых истек во время военного положения, продолжат «работать». С них и дальше можно будет снимать деньги и рассчитываться за покупки.