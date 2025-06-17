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Истек срок действия карты: в ПриватБанке рассказали, как его восстановить

Чтобы перевыпустить карту, клиентам Привата даже не придется выходить из дома.

Дайнеко Наталія17.06.2025

Клиенты государственного ПриватБанка, у которых истек срок действия платежной карты, могут ее перевыпустить. Сделать это совсем не сложно, особенно если у вас уже установлено приложение Приват24. Причем путём перевыпуска можно получить как цифровую Digital-карту, так и обычную пластиковую.

Как получить новую физическую карту в Привате?

По словам специалистов ПриватБанка, получить другую пластиковую карту, когда у вас истек срок действия предыдущей, можно выполнив определенную последовательность шагов. А именно:

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  1. Запустить приложение Приват24.
  2. Открыть меню «Кошелек».
  3. Выбрать карту, которую хотите перевыпустить.
  4. Нажать кнопку «Заказать карту».

После этого можно забрать свою новую карту в любом отделении ПриватБанка. Для большего комфорта клиентов также существует услуга доставки карты по Украине и даже за границу.

Как оформить новую Digital-карту?

Существует еще один мгновенный способ получить новую банковскую карту. Речь идет о выпуске цифровой Digital-карты. Такую операцию можно осуществить с помощью приложения или веб-версии Приват24. Вот что нужно сделать:

  1. Войти в систему Приват24.
  2. Перейти к разделу «Все карты».
  3. Нажать кнопку «Добавить».
  4. Выбрать пункт «Digital-карта».

Сразу после выполнения последнего пункта этого порядка действий в приложении Приват24 появится новая цифровая карта.

Как можно использовать Digital-карту?

Цифровая банковская карта – это почти то же, что и физическая карта. С ней можно выполнять следующие операции:

  • покупать онлайн;
  • оплачивать покупки в магазинах, супермаркетах, аптеках и т.п.;
  • снимать наличные в банкоматах.

Единственная разница между пластиковой и Digital-картой состоит в том, что для использования последней необходим смартфон.

В ПриватБанке также напомнили, что все карты, срок действия которых истек во время военного положения, продолжат «работать». С них и дальше можно будет снимать деньги и рассчитываться за покупки.

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Дайнеко Наталія17.06.2025
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