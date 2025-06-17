Закінчився термін дії картки: у ПриватБанку розповіли, як його поновити

Клієнти державного ПриватБанку, у яких закінчився термін дії платіжної карти можуть її перевипустити. Зробити це зовсім не складно, особливо якщо у вас вже встановлений додаток Приват24. Причому шляхом перевипуску можна отримати як цифрову Digital-карту, так і звичайну пластикову.

Як отримати нову фізичну карту у Приват?

За словами спеціалістів ПриватБанку, отримати іншу пластикову карту, коли у вас закінчився термін дії попередньої, можна виконавши певну послідовність кроків. А саме:

Запустити додаток Приват24. Відкрити меню «Гаманець». Обрати карту, яку бажаєте перевипустити. Натиснути на кнопку «Замовити карту».

Після цього можна забрати свою нову карту у будь-якому відділенні ПриватБанку. Для більшого комфорту клієнтів також існує послуга доставки картки по Україні та навіть за кордон.

Як оформити нову Digital-карту?

Існує ще один миттєвий спосіб отримати нову банківську картку. Ідеться про випуск цифрової Digital-карти. Таку операцію також можна здійснити за допомогою застосунку або веб-версії Приват24. Ось, що потрібно зробити:

Увійти в систему Приват24. Перейти до розділу «Усі картки». Натиснути на кнопку «Додати». Обрати пункт «Digital-картка».

Одразу після виконання останнього пункту цього порядку дій у вашому застосунку Приват24 з’явиться нова цифрова картка.

Як можна використовувати Digital-картку?

Цифрова банківська картка – це майже те саме, що і фізична карта. З нею можна виконувати наступні операції:

купувати онлайн;

оплачувати покупки в магазинах, супермаркетах, аптеках тощо;

знімати готівку у банкоматах.

Єдина різниця між пластиковою та Digital-картою полягає в тому, що для використання останньої необхідний смартфон.

У ПриватБанку також нагадали, що усі картки, термін дії яких закінчився під час воєнного стану, продовжать «працювати». З них і далі можна буде знімати гроші та розраховуватися за покупки.