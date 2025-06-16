В скором времени эти авто невозможно будет найти даже на вторичке: какие культовые модели вскоре «уйдут в вечность» навсегда

32Каждая даже самая популярная модель авто рано или поздно «уйдет в вечность». Об этом не будет объявлений в масс-медиа, и даже сам производитель может не промолвить ни слова. Только настоящие фаны заметят, что культовая модель исчезла из продаж.

Автомобильные эксперты рассказали, какие легендарные машины в течение года перестанут выпускать. Еще немного и конвейеры с этими машинами остановятся навсегда.

Kia Rio

Легендарный корейский автомобиль, занимающий особое место в сердцах украинцев, окончательно «уходит со сцены». Принять такое решение производителя заставили, в первую очередь, невыгодность выпуска этой машины и агрессивная конкуренция со стороны других автомобильных брендов.

Ford Mondeo

Здесь все понятно – люди просто разлюбили большие седаны. Вместо них покупатели все чаще выбирают кроссоверы. В такой экосистеме Mondeo больше не место.

Mitsubishi Pajero Sport

У этой машины целый ряд минусов, что противоречит ее выживанию на рынке. В первую очередь это низкие показатели экологичности и безопасности. Что уж говорить о высокой цене, которую за этот автомобиль люди просто не готовы платить.

Hyundai Solaris

Эту машину часто называют близнецом Rio. К сожалению, кроме сходства по техническим параметрам, у них еще и общая судьба. Однако китайский автопром уже создал несколько более выгодных клонов этой машины, которые заполнят пустоту, когда она исчезнет из автосалонов.

Chevrolet Malibu

Американский комфорт – это совсем не то, в чем сейчас нуждаются потребители. Место этого автомобиля давно заняли кроссоверы, оставив культовую Malibu на обочине истории.

Nissan Murano

Когда эта машина считалась одной из самых красивых на рынке. Однако сейчас она тотально устарела. Ее вариатор и двигатель не отличаются ни функциональностью, ни надежностью. Что уж говорить о высокой цене, окончательно выбившей Murano с рынка.

Skoda Superb

Бензиновый седан бизнес-класса вскоре помашет нам ручкой. Однако производитель уже готовит новую версию – «мягкий» гибрид, точно пленяющий сердца автолюбителей.