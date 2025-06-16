Небезпека ховається там, де ви її менш за все очікуєте: ідеальна схованка гадюки біля дому

Ви всього лише вирішили сходити за дровами, а тут така несподіванка. Гадюка не питатиме двічі, перш ніж вкусити. Ця змія не шипить та не нападає у відкриту. Однак її холодна підступність може призвести до фатальних наслідків.

Експерти розповіли, де може ховатися гадюка на дачному участку чи подвір’ї приватного будинку. Особливо часто змія цієї породи полюбляє такі схованки, коли на вулиці дуже спекотно. Тобто саме так, як зараз.

Чому гадюки полюбляють сади та городи?

Гадюки ненавидять спеку. Особливо це стосується гадюк-аспідів. Тож коли температура на вулиці починає наближатися до критично високого рівня, вони шукають місце з відповідними умовами. А саме:

стабільно тепле;

подалі від людей та хижаків;

з легким доступом до їжі – жаб, мишей та комах;

де тихо та спокійно.

Таке місце є на кожному городі чи дачному частку. І ви ніколи не здогадайтесь, що це за місце.

Найкомфортніше місце для гадюк

Місце, де гадюкам безпечно і комфортно навіть у найсильнішу спеку – це купка дров. Особливо часто гадюки оселяються в таких місцях, якщо:

дрова лежать просто на землі;

вони щільно складені і довго не перекладалися;

знаходяться у тіні, наприклад за північною стіною будинку.

За таких умов купка дров стає ідеальним сховищем для гадюки. Як свідчать природні служби Франції, близько третини випадкі нападу змій на земельних ділянках та поблизу приватних будиночків пов’язані саме із подібними місцями для зберігання дров.

Як захистити свою приватну ділянку від гадюк?

Хоч гадюки і не нападають першими, якщо ви потягнетеся за дровами та порушите їх спокій, вони обов’язково вкусять. Тож варто подбати про свою безпеку. Для цього знавці змій радять наступне:

підніміть дрова хоча б на 20-30 см від землі, помістивши їх на піддон чи кілька цеглин;

регулярно скошуйте траву та прополюйте ділянку;

не допускайте утворення великих щілин у будинку чи біля вікон;

дбайте про чистоту проходів навколо будинку.

Такі дії зроблять ваш сад чи город менш цікавим для змій, а особливо для гадюк.