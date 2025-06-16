Незабаром ці авто неможливо буде знайти навіть на вторинці: які культові моделі незабаром «підуть у вічність» назавжди

Кожна, навіть найпопулярніша модель авто, рано чи пізно «піде у вічність». Про це не буде оголошень у мас-медіа, і навіть сам виробник може не прохопитись ні словом. Тільки справжні фани помітять, що культова модель зникла з продажу.

Автомобільні експерти розповіли, які легендарні машини протягом року припинять випускати. Ще трохи і конвеєри з цими автівками зупиняться назавжди.

Kia Rio

Легендарний корейський автомобіль, що посідає особливе місце у серцях українців, остаточно «йде зі сцени». Прийняти таке рішення виробника змусили в першу чергу невигідність випуску цієї машини та агресивна конкуренція з боку інших автомобільних брендів.

Ford Mondeo

Тут все зрозуміло – люди просто розлюбили великі седани. Замість них покупці все частіше обирають кросовери. В такій екосистемі Mondeo більше не місце.

Mitsubishi Pajero Sport

У цієї машини ціла низка мінусів, що суперечить її виживанню на ринку. В першу чергу це низькі показники екологічності та безпеки. Що вже казати про високу ціну, яку за цю автівку люди просто не готові платити.

Hyundai Solaris

Цю машину часто називають близнюком Rio. На жаль, окрім схожості за технічними параметрами, у них ще й спільна доля. Однак китайський автопром вже створив кілька більш вигідних клонів цієї машини, які заповнять пустоту, коли вона зникне з автосалонів.

Chevrolet Malibu

Американський комфорт – це зовсім не те, чого зараз потребують споживачі. Місце цієї автівки давно зайняли кросовери, залишивши культову Malibu на узбіччі історії.

Nissan Murano

Колись ця машина вважалася однією із найкрасивіших на ринку. Однак зараз вона тотально застаріла. Її варіатор та двигун не вирізняються ані функціональністю, ані надійністю. Що вже казати про високу ціну, яка остаточно вибила Murano з ринку.

Skoda Superb

Бензиновий седан бізнес-класу незабаром помахає нам ручкою. Однак виробник вже готує нову версію – «м’який» гібрид, який точно полонить серця автолюбителів.