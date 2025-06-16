Украинцы начали массово скупать китайские автомобили: топ-5 самых популярных моделей

В мае в Украине был замечен рекордный рост популярности китайских автомобилей. Наши соотечественники только за месяц успели приобрести 1 580 легковушек из Китая, что стало своеобразным рекордом. И неудивительно, что эта цифра на 70% превышает соответствующий показатель за май 2024 года.

Если из Китая, то только новые

Как сообщили в Укравтопроме, большинство китайских легковушек, приобретенных украинцами в мае – прямо из салона. Статистика свидетельствует следующее:

новые автомобили – 1 335 единиц;

б/у легковушки – 245 единиц.

Что касается типа питания, то большинство китайцев, пополнивших украинский авторынок в мае – это электрокары. Доля автомобилей на электродвигателях составляет около 85% от общего количества.

Какие автомобили стали самыми популярными?

Топовым китайским автомобилем, укравшим сердца украинских автомобилистов в мае, стала VW ID.UNYX. Таких машин еще за месяц было приобретено 254 штук. Кроме безусловного лидера в пятерку любимых вошли:

BYD Song Plus – 216 единиц;

HONDA eNS1 – 188 единиц;

BYD Sea Lion 07 – 61 единиц;

ZEEKR 7X – 55 единиц.

Какова стоимость самой популярной модели?

Согласно данным специализированных порталов по продаже китайских авто, а также официальному дилеру VW в Украине, стоимость этой машины колеблется в пределах 950 тыс. грн. и 1 млн. 274 тыс. грн.В частности:

дешевле всего стоит автомобиль в версии Pure+ 2025 – от 950 760 грн;

самая дорогая версия MAX 2025 – от 1 273 935 грн.

Собственно расположение украинцев к китайским автомобилям вполне можно понять. Ведь китайский автопром ежегодно предлагает все более качественные автомобили, при этом их стоимость не достигает «космических» высот.

Однако стоит заметить, что ремонт автомобиля из Китая может стать незаурядным испытанием. Дело в том, что запчасти для таких машин обычно также нужно заказывать из Поднебесной, что может быть связано с довольно долгим ожиданием. Соответственно владельцу придется обходиться без машины от нескольких недель до нескольких месяцев.