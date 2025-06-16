Українці почали масово скуповувати китайські автівки: топ-5 найпопулярніших моделей

У травні в Україні помітили рекордне зростання популярності китайських автомобілів. Наші співвітчизники лише протягом місяця встигли придбати 1 580 легковиків із Китаю, що стало своєрідним рекордом. І не дивно, адже ця цифра на 70% перевищує відповідний показник за травень 2024 року.

Якщо з Китаю, то лише нові

Як повідомили в Укрвтопромі, більшість китайських легковиків, придбаних українцями у травні – просто із салону. Статистика свідчить наступне:

нові автомобілі – 1 335 одиниць;

вживані легковики – 245 одиниць.

Що ж стосується типу живлення, то більшість китайців, що поповнили український авторинок у травні – це електрокари. Частка автівок на електродвигунах становить близько 85% загальної кількості.

Які автомобілі стали найпопулярнішими?

Топовою китайської автівкою, що вкрала серця українських автомобілістів у травні, стала VW ID.UNYX. Таких машин ще протягом місяця було придбано 254 штук. Крім безумовного лідера до п’ятірки улюблених увійшли:

BYD Song Plus – 216 одиниць;

HONDA eNS1 – 188 одиниць;

BYD Sea Lion 07 – 61 одиниць;

ZEEKR 7X – 55 одиниць.

Яка вартість найпопулярнішої моделі?

Згідно з даними спеціалізованих порталів з продажу китайських авто, а також офіційного дилера VW в Україні, вартість цієї машини коливається в межах 950 тис. грн та 1 млн. 274 тис. грн. Зокрема:

найдешевше коштує автомобіль у версії Pure+ 2025 – від 950 760 грн;

найдорожча версія MAX 2025 – від 1 273 935 грн.

Власне прихильність українців до китайських автомобілів цілком можна зрозуміти. Адже китайський автопром щороку пропонує все якісніші автомобілі, при цьому їх вартість не сягає «космічних» висот.

Однак варто зауважити, що ремонт авто з Китаю часом може стати неабияким випробуванням. Справа в тому, що запчастини для таких машин зазвичай також потрібно замовляти із Піднебесної, а це може бути пов’язано із досить довгим очікуванням. Відповідно власнику доведеться обходитися без машини від кількох тижнів до навіть кількох місяців.