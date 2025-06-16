В Нафтогазе озвучили важную новость: сколько украинцы будут платить за газ осенью

Крупнейший поставщик газа в Украине компания Нафтогаз сохранит стоимость ресурса в рамках тарифного плана «Фиксированый» еще почти на год. Согласно решению, принятому руководством компании, до 30 апреля 2026 года бытовые потребители будут получать газ по цене 7,96 грн за кубометр. На принятие такого решения оказал влияние мораторий, запрещающий повышение цен на газ до отмены в Украине военного положения.

Какие цифры украинцы увидят в платежках?

На сегодняшний день большинство бытовых потребителей Украины, а именно около 98%, являются клиентами Нафтогаза. А значит, стоимость 1 кубометра «голубого топлива» для них составляет 7,96 грн. Согласно соцнорме потребления – 9,9 кубометра на трех человек – среднестатистическая украинская семья платит около 78,8 грн в месяц. Согласно концу апреля следующего года, эта сумма не должна существенно измениться.

Однако нужно помнить, что кроме оплаты за сам ресурс украинцы должны платить еще и за его доставку. Тариф на доставку газа зависит от региона, где проживает клиент, и среднемесячного объема потребления газа в прошлом году. Так что окончательная сумма за пользование газовой плитой может даже превышать 500 грн.

Как сэкономить на оплате за газ?

Часть украинцев, получающих газ от Нафтогаза, могут рассчитывать на определенную скидку при оплате своей квитанции. Чтобы сэкономить 1% от суммы счета, необходимо выполнить следующие условия:

заплатить за газ до 15 числа месяца;

произвести оплату посредством онлайн-сервиса поставщика.

Если все условия будут выполнены, от суммы платежки за следующий месяц Нафтогаз отменяет 1%. Как утверждают в офисе поставщика, своевременная оплата счетов за газ – это не только отличный способ сэкономить, но и мощная поддержка экономики страны в нелегкие времена войны. Так что клиентов просят не забывать о своей обязанности и избегать образования задолженностей.