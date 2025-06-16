У Нафтогазі озвучили важливу новину: скільки українці платитимуть за газ восени

Найбільший постачальник газу в Україні компанія Нафтогаз збереже вартість ресурсу в межах тарифного плану «Фіксований» ще майже на рік. Згідно з рішенням, прийнятим керівництвом компанії, до 30 квітня 2026 року побутові споживачі отримуватимуть газ за ціною 7,96 грн за кубометр. На прийняття такого рішення вплинув мораторій, що забороняє підвищення цін на газ до скасування в Україні воєнного стану.

Які цифри українці побачать в платіжках?

Станом на сьогодні більшість побутових споживачів України, а саме близько 98%, є клієнтами Нафтогазу. А отже вартість 1 кубометра «блакитного палива» для них становить 7,96 грн. Згідно із соцнормою споживання – 9,9 кубометра на трьох осіб – середньостатистична українська родина платить близько 78,8 грн за місяць. Відповідно до кінця квітня наступного року ця сума не повинна суттєво змінитися.

Проте потрібно пам’ятати, що крім оплати за сам ресурс, українці мусять платити ще й за його доставку. Тариф на доставку газу залежить від регіону, де проживає клієнт, та від середньомісячного обсягу споживання газу минулого року. Тож остаточна сума за користування газової плитою може навіть перевищувати 500 грн.

Як заощадити на оплаті за газ?

Частина українців, що отримують газ від Нафтогазу, можуть розраховувати на знижку при оплаті своєї квитанції. Щоб заощадити 1% від суми рахунку, потрібно виконати наступні умови:

заплатити за газ до 15-го числа місяця;

здійснити оплату допомогою онлайн-сервісу постачальника.

Якщо всі умови буде виконано, від суми платіжки за наступний місяць Нафтогаз відмінусує 1%. Як стверджують у офісі постачальника, вчасна оплата рахунків за газ – це не лише чудовий спосіб заощадити, а ще й потужно підтримка економіки країни у нелегкі часи війни. Тож клієнтів просять не забувати про свій обов’язок та уникати утворення заборгованостей.