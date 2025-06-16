В Верховной Раде готовят новые правила для водителей в зависимости от их возраста

В Украине могут появиться новые требования к водителям определенной возрастной категории. В Верховной Раде рассматривают законопроект №8082, предусматривающий введение медицинских проверок и курсов повышения квалификации для людей в возрасте от 65 лет. Цель инициативы – повысить безопасность дорожного движения. Мол, в последние годы возросло количество ДТП с участием пожилых водителей.

Что предлагают поменять?

Согласно законопроекту, водители в возрасте от 65 лет будут проходить обязательное медицинское обследование для оценки физического и психического состояния. После прохождения осмотра водительское удостоверение будут выдавать сроком на 5 лет.

При увеличении возраста частота проверок будет расти:

С 70 лет – каждые 2 года. После 75 лет – ежегодно.

Кроме того, предполагается возможное внедрение курсов повышения квалификации, которые должны помочь пожилым водителям адаптироваться к современным условиям дорожного движения.

“Нововведения направлены не против пожилых людей, а исключительно на повышение безопасности дорожного движения. С возрастом у многих водителей снижается реакция, появляются проблемы со зрением и концентрацией внимания, что может увеличить риск ДТП”, — говорят авторы законопроекта.

Инициатива спровоцировала ряд дискуссий

Законопроект уже вызвал волну споров в обществе. Часть экспертов поддерживают идею, считая ее необходимым шагом к повышению безопасности на дорогах. В то же время правозащитники говорят, что это может выглядеть как возможная возрастная дискриминация.

“Критерий должен быть не возрастным, а медицинским. Ведь есть немало примеров, когда 75-летние водители имеют лучшую физическую форму и реакцию, чем значительно более молодые люди“, — отмечают правозащитники.

Другие важные новшества для водителей

Параллельно с этим в Верховной Раде рассматривается ряд изменений в сфере транспорта. В частности, введут электронную медицинскую справку вместо бумажной.

Изменения коснутся и тех, кто только хочет получить водительское удостоверение. МВД планирует увеличить интервалы между попытками в случае неудачной сдачи экзаменов. Вторая попытка будет через 10 дней, а третья уже через 20, четвертая и последующие — через 30 дней.