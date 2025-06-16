У Верховній Раді готують нові правила для водіїв залежно від їхнього віку

В Україні можуть з’явитися нові вимоги до водіїв певної вікової категорії. У Верховній Раді розглядають законопроєкт №8082, який передбачає запровадження медичних перевірок та курсів підвищення кваліфікації для людей віком від 65 років. Мета ініціативи — підвищити безпеку дорожнього руху. Мовляв, останніми роками зросла кількість ДТП за участі літніх водіїв.

Що пропонують змінити?

Відповідно до законопроєкту, водії у віці від 65 років проходитимуть обов’язковий медичний огляд для оцінки фізичного та психічного стану. Після проходження огляду посвідчення водія видаватимуть строком на 5 років.

Зі збільшенням віку частота перевірок зростатиме:

З 70 років — кожні 2 роки. Після 75 років — щорічно.

Окрім цього, передбачається можливе впровадження курсів підвищення кваліфікації, які мають допомогти літнім водіям адаптуватися до сучасних умов дорожнього руху.

“Нововведення спрямовані не проти людей похилого віку, а виключно на підвищення безпеки дорожнього руху. З віком у багатьох водіїв знижується реакція, з’являються проблеми із зором та концентрацією уваги, що може збільшити ризик ДТП.”, – кажуть автори законопроєкту.

Ініціатива спровокувала низку дискусій

Законопроєкт уже викликав хвилю суперечок у суспільстві. Частина експертів підтримує ідею, вважаючи її необхідним кроком до підвищення безпеки на дорогах. Водночас правозахисники кажуть, що це може виглядати, як можлива вікова дискримінація.

“Критерій має бути не віковим, а медичним. Адже є чимало прикладів, коли 75-річні водії мають кращу фізичну форму та реакцію, ніж значно молодші люди”, — наголошують правозахисники.

Інші важливі новації для водіїв

Паралельно з цим у Верховній Раді розглядається ще низка змін у сфері транспорту. Зокрема, запровадять електронну медичну довідку замість паперової.

Зміни торкнуться й тих, хто лише хоче отримати водійське посвідчення. МВС планує збільшити інтервали між спробами у разі невдалої здачі іспитів. Друга спроба буде через 10 днів, а третя вже через 20, четверта й наступні — через 30 днів.