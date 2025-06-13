Ці двигуни вмирають вже після 100 тис. км: дешевше замінити, ніж реомонтувати

Сучасний автопром випускає все більше автомобілів, які вже після 100 тис. км пробігу доводиться відправляти на капітальний ремонт. Найчастіше в таких машинах «вмирає» двигун і власник розуміє, що дешевше його замінити чи навіть купити нову машину, ніж вкладати гроші в ремонт. Провідні автоексперти україни розповіли, які двигуни, навіть при вчасному обслуговуванні та дбайливому користуванні, легше замінити, ніж платити майстрам, чекаючи на чарівний порятунок.

Nissan MR20DD

У цьому двигуні замість чавуна звичайний алюміній. До того ж він дуже вимогливий до мастила. Гільзувати двигун – це чималі витрати, а заміна блоків обійдеться як ще одна машина з пробігом. Заміни двигуна просто не уникнути, якщо ви хочете, щоб ваша машина прожила хоч трохи довше.

Volkswagen 2.0 TSI (EA888 Gen3)

Чудово виглядає на картинці, а в житті – справжнє розчарування. Двигун постійно перегрівається та демонструє ненаситність до мастила, не кажучи вже про детонацію. Машини з такими двигунами вже після 100 тис. км потрапляють на розбір.

Ford EcoBoost 1.0

Мінімальна витрата пального – єдина позитивна риса цього мотору. Він здатен перегріватися навіть у зимову холоднечу. А вже після 80-100 тис. км на ходу на ГБЦ починають з’являтися тріщини. Усунути проблему можна, але це дуже дорого. Значно легше просто замінити двигун.

BMW N63 (4.4 Bi-Turbo)

V8, турбо та 450 «конячок». Якщо вам здається, що цей потужний двигун проживе десятиліття – ви дуже помиляєтесь. Вже після 70 тис. км надії розсипляться і ви стикнетесь із суворою реальністю. Чадіння мастила, перегрів та ще ціла низка дрібних проблем. Щоб хоч трошки підрихтувати двигун N63, доведеться витратити суму, що дорівнює вартості нового Solaris.

Chevrolet 1.4 Turbo (LUJ)

Турбіна тут вмирає просто миттєво. Не кажучи вже про перегрів, тріщини блоку та ненаситність до мастила. Капремонт немає жодного сенсу, адже обійдеться він в результаті як новий двигун.

Renault/Nissan 1.3 TCe (HR13)

І ще одне розчарування. Слабенький тиск пального у двигуні, перегрівання та детонація – лише крапля в морі проблем, які переслідують цей двигун. Тільки заміна і нічого більше.