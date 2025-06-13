Народні вірування: які дерева біля дому не варто рубати, щоб не накликати біду

З давніх-давен наші предки вірили, що рослини на подвір’ї, особливо біля дому, мають значну енергетичну силу. З цим пов’язані численні народні прикмети, які застерігають від зрубування певних дерев та кущів, щоб не накликати на свою оселю негаразди. Розглянемо три таких рослини, до яких українці ставилися з особливою пошаною.

Обережно з сокирою: калина, горіх та яблуня – заборонені до рубання

Згідно з народними повір’ями, ці дерева та кущі мають особливий зв’язок з добробутом і долею людини.

Калина. Пращури вважали, що рубати калину, яка росте на подвір’ї, суворо заборонено, адже це може накликати на дім нещастя та лихо. Навіть розпалювати багаття з калинових гілок вважалося поганою прикметою – вірили, що так можна “спалити” власну удачу та щастя. Дозволялося лише викорчовувати кущ повністю, але ніколи не рубати окремі гілки. Горіх. Ламати горіхові гілки також було під забороною. Вірили, що горіх – рослина “мстива”, і такі дії можуть призвести до втрати майна або навіть погіршення здоров’я. Вважалося, що горіх має власну пам’ять та душу, тому не терпить каліцтв. Існувало також повір’я, що в горіховому дереві можуть оселитися духи (як добрі, так і злі), і зрубування дерева могло залишити їх без житла, змусивши шкодити людині. Рубання горіха нібито могло спричинити пожежу на ділянці або хворобу того, хто це зробив. Яблуня. Наші предки казали, що рубати яблуні, особливо якщо в родині є дівчата, суворо заборонено, адже це могло притягнути до них нещасливу долю. Яблуня вважалася символом удачі, і її знищення могло накликати біду. Також існувало повір’я, що родючі (фруктові) дерева не варто рубати молодим людям, бо це могло їм зашкодити або навіть призвести до смерті. Тому для корчування саду часто кликали когось старшого, або з чужих, або з родини з іншого місця.

Дерева не рубали на дрова в період з 1 березня до жовтня. Це пояснювали тим, що в цей час дерево “сочить” (дає сік), а сік вважався аналогом крові для людини.