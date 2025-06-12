Украинцы начали массово скупать подержанные автомобили из США: какие модели они выбирают

В Украине снова набирает обороты тенденция к приобретению подержанных автомобилей из США.В частности, в мае наши соотечественники купили около 4,3 тыс. легковых автомобилей из-за океана, что на 12% больше, чем в мае 2024-го. Какие модели выбирают украинцы и сколько стоит самая любимая из них?

Какие б/у машины из США в топе?

Как сообщили в Укравтопроме, большинство подержанных автомобилей, приобретенных украинцами за последний месяц – бензиновые. Однако хватает и электрокаров и гибридов. В целом статистика такова:

автомобили с бензиновым двигателем – 44%;

«электрички» – 40%;

гибриды – 7,9%;

автомобиль на дизеле – 5%;

на газ – 3%.

Что касается возраста автомобилей, то он в среднем составляет 5,8 лет. Цена на самую популярную модель колеблется в пределах от 7,5 до 62,5 тыс. долларов.

Какие модели выбирают украинцы?

Охотнее всего украинцы покупают автомобиль TESLA Model Y. Среди майских заокеанских покупок наших соотечественников таких машин аж 526 штук. Также в топ-5 любимцев попали:

TESLA Model 3 – 453 шт.;

FORD Escape – 306 шт.;

NISSAN Rogue – 240 шт.;

JEEP Cherokee – 233 шт.

Как видим, бренд TESLA забрал сразу две строчки рейтинга любимых автомобилей украинцев. И это, несмотря на стремительное снижение популярности персоналии Илона Маска в Украине.

Сколько стоит любимец украинцев из США?

Стоимость подержанной TESLA Model Y прямо из США стартует от 7,5 тыс. долларов. и порой достигает 62,5 тыс. долл. Стоимость каждой конкретной модели зависит от целого ряда характеристик, перед которыми состояние автомобиля, пробег, наличие в ее биографии дорожно-транспортных происшествий и т.д.

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