Українці почали масово скуповувати вживані автівки із США: які моделі вони обирають

В Україні знову набирає обертів тенденція до придбання вживаних автомобілів із США. Зокрема у травні наші співвітчизники купили близько 4,3 тис. легковиків з-за океану, що на 12% більше, ніж у травні 2024-го. Які моделі обирають українці і скільки коштує найулюбленіша з них?

Які вживані машини із США в топі?

Як повідомили в Укравтопромі, більшість вживаних автомобілів, придбаних українцями за останній місяць – бензинові. Однак вистачає й електрокарів та гібридів. Загалом статистика така:

автомобілі з бензиновим двигуном – 44%;

«електрички» – 40%;

гібриди – 7,9%;

авто на дизелі – 5%;

на газу – 3%.

Що ж до віку автівок, то він в середньому складає 5,8 років. Натомість ціна на найпопулярнішу модель коливається в межах від 7,5 до 62,5 тис. дол.

Які моделі обирають українці?

Найохочіше українці купують автомобіл TESLA Model Y. Серед травневих заокеанських покупок наших співвітчизників таких машин аж 526 штук. Також до топ-5 улюбленців потрапили:

TESLA Model 3 – 453 шт.;

FORD Escape – 306 шт.;

NISSAN Rogue – 240 шт.;

JEEP Cherokee – 233 шт.

Як бачимо, бренд TESLA забрав одразу дві сходинки рейтингу улюблених авто українців. І це попри стрімке зниження популярності персоналії Ілона Маска в Україні.

Скільки коштує улюбленець українців із США?

Вартість вживаної TESLA Model Y просто із США стартує від 7,5 тис. дол. і подекуди сягає аж 62,5 тис. дол. Вартість кожної конкретної моделі залежить від цілої низки характеристик, перед яких стан автомобіля, пробіг, наявність у її біографії дорожньо-транспортних пригод та ін.

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